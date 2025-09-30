- Aperçu
BRTR: BlackRock Total Return ETF
Le taux de change de BRTR a changé de 0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.94 et à un maximum de 51.01.
Suivez la dynamique BlackRock Total Return ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BRTR aujourd'hui ?
L'action BlackRock Total Return ETF est cotée à 50.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.22%, a clôturé hier à 50.88 et son volume d'échange a atteint 45. Le graphique en temps réel du cours de BRTR présente ces mises à jour.
L'action BlackRock Total Return ETF verse-t-elle des dividendes ?
BlackRock Total Return ETF est actuellement valorisé à 50.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.13% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BRTR.
Comment acheter des actions BRTR ?
Vous pouvez acheter des actions BlackRock Total Return ETF au cours actuel de 50.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 50.99 ou de 51.29, le 45 et le 0.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BRTR sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BRTR ?
Investir dans BlackRock Total Return ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 48.59 - 52.14 et le prix actuel 50.99. Beaucoup comparent 1.23% et 1.45% avant de passer des ordres à 50.99 ou 51.29. Consultez le graphique du cours de BRTR en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action BlackRock Total Return ETF ?
Le cours le plus élevé de BlackRock Total Return ETF l'année dernière était 52.14. Au cours de 48.59 - 52.14, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 50.88 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de BlackRock Total Return ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action BlackRock Total Return ETF ?
Le cours le plus bas de BlackRock Total Return ETF (BRTR) sur l'année a été 48.59. Sa comparaison avec 50.99 et 48.59 - 52.14 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BRTR sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BRTR a-t-elle été divisée ?
BlackRock Total Return ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 50.88 et -2.13% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 50.88
- Ouverture
- 50.94
- Bid
- 50.99
- Ask
- 51.29
- Plus Bas
- 50.94
- Plus Haut
- 51.01
- Volume
- 45
- Changement quotidien
- 0.22%
- Changement Mensuel
- 1.23%
- Changement à 6 Mois
- 1.45%
- Changement Annuel
- -2.13%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8