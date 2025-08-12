КотировкиРазделы
BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

34.46 USD 0.05 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOTZ за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.19, а максимальная — 34.50.

Следите за динамикой Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.19 34.50
Годовой диапазон
23.81 34.86
Предыдущее закрытие
34.41
Open
34.45
Bid
34.46
Ask
34.76
Low
34.19
High
34.50
Объем
1.652 K
Дневное изменение
0.15%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
21.64%
Годовое изменение
6.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.