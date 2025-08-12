Валюты / BOTZ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
34.46 USD 0.05 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BOTZ за сегодня изменился на 0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.19, а максимальная — 34.50.
Следите за динамикой Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BOTZ
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Fiscal Stimulus Meets Fed Easing (NYSEARCA:SPY)
- 3 Artificial Intelligence ETFs to Buy With $100 and Hold Forever
- A.I. Field Of Dreams
- September 2025 Perspective
- AI Monthly: With Great Power Comes Great Responsibility
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- It’s AI Freak-Out Time Again
- AI Over-Exuberance Comparable To 2000 Internet-Inspired Bubble
- The Next Big Theme: August 2025
- Our Thoughts On The AI Arms Race
- The Visible Alpha AI Monitor Update: What's Next For AI?
- ARKQ Is My AI Infrastructure Play, And It’s Delivering (BATS:ARKQ)
- What's Going On With Palantir Stock Tuesday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- AI could deliver $920B in annual net benefits to S&P 500 firms
- Anything But The Doldrums
- S&P 500 Hits 6,400 on AI Boom: ETFs in Focus
- The Defining Rivalry Of The 21st Century: AI As The New Geopolitical Battlefield
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
Дневной диапазон
34.19 34.50
Годовой диапазон
23.81 34.86
- Предыдущее закрытие
- 34.41
- Open
- 34.45
- Bid
- 34.46
- Ask
- 34.76
- Low
- 34.19
- High
- 34.50
- Объем
- 1.652 K
- Дневное изменение
- 0.15%
- Месячное изменение
- 4.42%
- 6-месячное изменение
- 21.64%
- Годовое изменение
- 6.99%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.