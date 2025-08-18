FiyatlarBölümler
BOTZ
BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF

35.00 USD 0.03 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BOTZ fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.75 ve Yüksek fiyatı olarak 35.04 aralığında işlem gördü.

Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

BOTZ haberleri

Günlük aralık
34.75 35.04
Yıllık aralık
23.81 35.07
Önceki kapanış
35.03
Açılış
34.85
Satış
35.00
Alış
35.30
Düşük
34.75
Yüksek
35.04
Hacim
1.807 K
Günlük değişim
-0.09%
Aylık değişim
6.06%
6 aylık değişim
23.54%
Yıllık değişim
8.66%
