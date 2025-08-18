Dövizler / BOTZ
BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
35.00 USD 0.03 (0.09%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BOTZ fiyatı bugün -0.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 34.75 ve Yüksek fiyatı olarak 35.04 aralığında işlem gördü.
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BOTZ haberleri
Günlük aralık
34.75 35.04
Yıllık aralık
23.81 35.07
- Önceki kapanış
- 35.03
- Açılış
- 34.85
- Satış
- 35.00
- Alış
- 35.30
- Düşük
- 34.75
- Yüksek
- 35.04
- Hacim
- 1.807 K
- Günlük değişim
- -0.09%
- Aylık değişim
- 6.06%
- 6 aylık değişim
- 23.54%
- Yıllık değişim
- 8.66%