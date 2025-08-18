Währungen / BOTZ
BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
34.96 USD 0.07 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BOTZ hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 34.75 bis zu einem Hoch von 35.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BOTZ News
Tagesspanne
34.75 35.04
Jahresspanne
23.81 35.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 35.03
- Eröffnung
- 34.85
- Bid
- 34.96
- Ask
- 35.26
- Tief
- 34.75
- Hoch
- 35.04
- Volumen
- 1.270 K
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- 5.94%
- 6-Monatsänderung
- 23.40%
- Jahresänderung
- 8.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K