Devises / BOTZ
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BOTZ: Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
35.00 USD 0.03 (0.09%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BOTZ a changé de -0.09% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 34.75 et à un maximum de 35.04.
Suivez la dynamique Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BOTZ Nouvelles
- Infrastructure, AI & Energy: Navigating The Golden Age Of Infrastructure Investing
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Staying Risk-On As Macro Tensions Ease
- September 2025 Commentary And Economic Outlook
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- AI At The Frontier: A Stock Picker's Take On AI Investing
- Earnings Offer Evidence That U.S. Stocks Can Keep On Keepin' On
- Fiscal Stimulus Meets Fed Easing (NYSEARCA:SPY)
- 3 Artificial Intelligence ETFs to Buy With $100 and Hold Forever
- A.I. Field Of Dreams
- September 2025 Perspective
- AI Monthly: With Great Power Comes Great Responsibility
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- Generative AI Digest: More AI Agents And More Funding
- It’s AI Freak-Out Time Again
- AI Over-Exuberance Comparable To 2000 Internet-Inspired Bubble
- The Next Big Theme: August 2025
- Our Thoughts On The AI Arms Race
- The Visible Alpha AI Monitor Update: What's Next For AI?
- ARKQ Is My AI Infrastructure Play, And It’s Delivering (BATS:ARKQ)
- What's Going On With Palantir Stock Tuesday? - Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR)
- AI could deliver $920B in annual net benefits to S&P 500 firms
Range quotidien
34.75 35.04
Range Annuel
23.81 35.07
- Clôture Précédente
- 35.03
- Ouverture
- 34.85
- Bid
- 35.00
- Ask
- 35.30
- Plus Bas
- 34.75
- Plus Haut
- 35.04
- Volume
- 1.807 K
- Changement quotidien
- -0.09%
- Changement Mensuel
- 6.06%
- Changement à 6 Mois
- 23.54%
- Changement Annuel
- 8.66%
20 septembre, samedi