BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.79 USD 0.02 (0.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BAC-PO за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.86.

Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BAC-PO сегодня?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) сегодня оценивается на уровне 18.79. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 18.77, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 18.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.82% и USD. Отслеживайте движения BAC-PO на графике в реальном времени.

Как купить акции BAC-PO?

Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) по текущей цене 18.79. Ордера обычно размещаются около 18.79 или 19.09, тогда как 97 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BAC-PO?

Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 17.14 - 19.38 и текущей цены 18.79. Многие сравнивают 2.51% и 6.82% перед размещением ордеров на 18.79 или 19.09. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) за последний год составила 19.38. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 19.38, сравнение с 18.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?

Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 18.79 и 17.14 - 19.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BAC-PO?

В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.77 и 6.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
18.75 18.86
Годовой диапазон
17.14 19.38
Предыдущее закрытие
18.77
Open
18.86
Bid
18.79
Ask
19.09
Low
18.75
High
18.86
Объем
97
Дневное изменение
0.11%
Месячное изменение
2.51%
6-месячное изменение
6.82%
Годовое изменение
6.82%
