- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Курс BAC-PO за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.75, а максимальная — 18.86.
Следите за динамикой Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BAC-PO сегодня?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) сегодня оценивается на уровне 18.79. Инструмент торгуется в пределах 0.11%, вчерашнее закрытие составило 18.77, а торговый объем достиг 97. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BAC-PO в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Bank of America Corporation Depositary shares, each representin?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin в настоящее время оценивается в 18.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.82% и USD. Отслеживайте движения BAC-PO на графике в реальном времени.
Как купить акции BAC-PO?
Вы можете купить акции Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) по текущей цене 18.79. Ордера обычно размещаются около 18.79 или 19.09, тогда как 97 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BAC-PO на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BAC-PO?
Инвестирование в Bank of America Corporation Depositary shares, each representin предполагает учет годового диапазона 17.14 - 19.38 и текущей цены 18.79. Многие сравнивают 2.51% и 6.82% перед размещением ордеров на 18.79 или 19.09. Изучайте ежедневные изменения цены BAC-PO на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая высокая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) за последний год составила 19.38. Акции заметно колебались в пределах 17.14 - 19.38, сравнение с 18.77 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Bank of America Corporation Depositary shares, each representin на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции BANK OF AMERICA CORP?
Самая низкая цена BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) за год составила 17.14. Сравнение с текущими 18.79 и 17.14 - 19.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BAC-PO во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BAC-PO?
В прошлом Bank of America Corporation Depositary shares, each representin проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 18.77 и 6.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 18.77
- Open
- 18.86
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Low
- 18.75
- High
- 18.86
- Объем
- 97
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.51%
- 6-месячное изменение
- 6.82%
- Годовое изменение
- 6.82%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%