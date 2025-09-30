- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
A taxa do BAC-PO para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.75 e o mais alto foi 18.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BAC-PO hoje?
Hoje Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) está avaliado em 18.79. O instrumento é negociado dentro de 0.11%, o fechamento de ontem foi 18.77, e o volume de negociação atingiu 97. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BAC-PO em tempo real.
As ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagam dividendos?
Atualmente Bank of America Corporation Depositary shares, each representin está avaliado em 18.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 6.82% e USD. Monitore os movimentos de BAC-PO no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BAC-PO?
Você pode comprar ações de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) pelo preço atual 18.79. Ordens geralmente são executadas perto de 18.79 ou 19.09, enquanto 97 e -0.37% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BAC-PO no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BAC-PO?
Investir em Bank of America Corporation Depositary shares, each representin envolve considerar a faixa anual 17.14 - 19.38 e o preço atual 18.79. Muitos comparam 2.51% e 6.82% antes de enviar ordens em 18.79 ou 19.09. Estude as mudanças diárias de preço de BAC-PO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O maior preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) no último ano foi 19.38. As ações oscilaram bastante dentro de 17.14 - 19.38, e a comparação com 18.77 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Bank of America Corporation Depositary shares, each representin no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações BANK OF AMERICA CORP?
O menor preço de BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) no ano foi 17.14. A comparação com o preço atual 18.79 e 17.14 - 19.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BAC-PO em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BAC-PO?
No passado Bank of America Corporation Depositary shares, each representin passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 18.77 e 6.82% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 18.77
- Open
- 18.86
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Low
- 18.75
- High
- 18.86
- Volume
- 97
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- 2.51%
- Mudança de 6 meses
- 6.82%
- Mudança anual
- 6.82%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4