BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
BAC-POの今日の為替レートは、0.11%変化しました。日中、通貨は1あたり18.75の安値と18.86の高値で取引されました。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
BAC-PO株の現在の価格は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株価は本日18.79です。0.11%内で取引され、前日の終値は18.77、取引量は97に達しました。BAC-POのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は配当を出しますか？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの現在の価格は18.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は6.82%やUSDにも注目します。BAC-POの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-PO株を買う方法は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinの株は現在18.79で購入可能です。注文は通常18.79または19.09付近で行われ、97や-0.37%が市場の動きを示します。BAC-POの最新情報はライブチャートで確認できます。
BAC-PO株に投資する方法は？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinへの投資では、年間の値幅17.14 - 19.38と現在の18.79を考慮します。注文は多くの場合18.79や19.09で行われる前に、2.51%や6.82%と比較されます。BAC-POの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最高値は？
BANK OF AMERICA CORPの過去1年の最高値は19.38でした。17.14 - 19.38内で株価は大きく変動し、18.77と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Bank of America Corporation Depositary shares, each representinのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
BANK OF AMERICA CORPの株の最低値は？
BANK OF AMERICA CORP(BAC-PO)の年間最安値は17.14でした。現在の18.79や17.14 - 19.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BAC-POの動きはライブチャートで確認できます。
BAC-POの株式分割はいつ行われましたか？
Bank of America Corporation Depositary shares, each representinは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、18.77、6.82%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 18.77
- 始値
- 18.86
- 買値
- 18.79
- 買値
- 19.09
- 安値
- 18.75
- 高値
- 18.86
- 出来高
- 97
- 1日の変化
- 0.11%
- 1ヶ月の変化
- 2.51%
- 6ヶ月の変化
- 6.82%
- 1年の変化
- 6.82%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前