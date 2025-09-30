KurseKategorien
BAC-PO
BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.79 USD 0.02 (0.11%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BAC-PO hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 18.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BAC-PO heute?

Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) notiert heute bei 18.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.77 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von BAC-PO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BAC-PO Dividenden?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 18.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PO zu verfolgen.

Wie kaufe ich BAC-PO-Aktien?

Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) zum aktuellen Kurs von 18.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.79 oder 19.09 platziert, während 97 und -0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BAC-PO-Aktien?

Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 17.14 - 19.38 und der aktuelle Kurs 18.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.51% und 6.82%, bevor sie Orders zu 18.79 oder 19.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) im vergangenen Jahr lag bei 19.38. Innerhalb von 17.14 - 19.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?

Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) im Laufe des Jahres betrug 17.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.79 und der Spanne 17.14 - 19.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BAC-PO statt?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.77 und 6.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
18.75 18.86
Jahresspanne
17.14 19.38
Vorheriger Schlusskurs
18.77
Eröffnung
18.86
Bid
18.79
Ask
19.09
Tief
18.75
Hoch
18.86
Volumen
97
Tagesänderung
0.11%
Monatsänderung
2.51%
6-Monatsänderung
6.82%
Jahresänderung
6.82%
