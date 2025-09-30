- Übersicht
BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Der Wechselkurs von BAC-PO hat sich für heute um 0.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.75 bis zu einem Hoch von 18.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bank of America Corporation Depositary shares, each representin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BAC-PO heute?
Die Aktie von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) notiert heute bei 18.79. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.11% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 18.77 und das Handelsvolumen erreichte 97. Das Live-Chart von BAC-PO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BAC-PO Dividenden?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin wird derzeit mit 18.79 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 6.82% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BAC-PO zu verfolgen.
Wie kaufe ich BAC-PO-Aktien?
Sie können Aktien von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin (BAC-PO) zum aktuellen Kurs von 18.79 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 18.79 oder 19.09 platziert, während 97 und -0.37% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BAC-PO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BAC-PO-Aktien?
Bei einer Investition in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin müssen die jährliche Spanne 17.14 - 19.38 und der aktuelle Kurs 18.79 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.51% und 6.82%, bevor sie Orders zu 18.79 oder 19.09 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BAC-PO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der höchste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) im vergangenen Jahr lag bei 19.38. Innerhalb von 17.14 - 19.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 18.77 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Bank of America Corporation Depositary shares, each representin mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von BANK OF AMERICA CORP?
Der niedrigste Kurs von BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) im Laufe des Jahres betrug 17.14. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 18.79 und der Spanne 17.14 - 19.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BAC-PO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BAC-PO statt?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 18.77 und 6.82% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.77
- Eröffnung
- 18.86
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Tief
- 18.75
- Hoch
- 18.86
- Volumen
- 97
- Tagesänderung
- 0.11%
- Monatsänderung
- 2.51%
- 6-Monatsänderung
- 6.82%
- Jahresänderung
- 6.82%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4