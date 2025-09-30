QuotazioniSezioni
Valute / BAC-PO
Tornare a Azioni

BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin

18.79 USD 0.02 (0.11%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAC-PO ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.75 e ad un massimo di 18.86.

Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BAC-PO oggi?

Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 18.79. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 18.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 97. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 18.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PO.

Come acquistare azioni BAC-PO?

Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 18.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.79 o 19.09, mentre 97 e -0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BAC-PO?

Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 17.14 - 19.38 e il prezzo attuale 18.79. Molti confrontano 2.51% e 6.82% prima di effettuare ordini su 18.79 o 19.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 19.38. All'interno di 17.14 - 19.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?

Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) nel corso dell'anno è stato 17.14. Confrontandolo con gli attuali 18.79 e 17.14 - 19.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PO?

Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.77 e 6.82%.

Intervallo Giornaliero
18.75 18.86
Intervallo Annuale
17.14 19.38
Chiusura Precedente
18.77
Apertura
18.86
Bid
18.79
Ask
19.09
Minimo
18.75
Massimo
18.86
Volume
97
Variazione giornaliera
0.11%
Variazione Mensile
2.51%
Variazione Semestrale
6.82%
Variazione Annuale
6.82%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4