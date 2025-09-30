- Panoramica
BAC-PO: Bank of America Corporation Depositary shares, each representin
Il tasso di cambio BAC-PO ha avuto una variazione del 0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.75 e ad un massimo di 18.86.
Segui le dinamiche di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BAC-PO oggi?
Oggi le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin sono prezzate a 18.79. Viene scambiato all'interno di 0.11%, la chiusura di ieri è stata 18.77 e il volume degli scambi ha raggiunto 97. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BAC-PO mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin pagano dividendi?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin è attualmente valutato a 18.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 6.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BAC-PO.
Come acquistare azioni BAC-PO?
Puoi acquistare azioni Bank of America Corporation Depositary shares, each representin al prezzo attuale di 18.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 18.79 o 19.09, mentre 97 e -0.37% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BAC-PO sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BAC-PO?
Investire in Bank of America Corporation Depositary shares, each representin implica considerare l'intervallo annuale 17.14 - 19.38 e il prezzo attuale 18.79. Molti confrontano 2.51% e 6.82% prima di effettuare ordini su 18.79 o 19.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BAC-PO con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo massimo di BANK OF AMERICA CORP nell'ultimo anno è stato 19.38. All'interno di 17.14 - 19.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 18.77 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Bank of America Corporation Depositary shares, each representin utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni BANK OF AMERICA CORP?
Il prezzo più basso di BANK OF AMERICA CORP (BAC-PO) nel corso dell'anno è stato 17.14. Confrontandolo con gli attuali 18.79 e 17.14 - 19.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BAC-PO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BAC-PO?
Bank of America Corporation Depositary shares, each representin ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 18.77 e 6.82%.
- Chiusura Precedente
- 18.77
- Apertura
- 18.86
- Bid
- 18.79
- Ask
- 19.09
- Minimo
- 18.75
- Massimo
- 18.86
- Volume
- 97
- Variazione giornaliera
- 0.11%
- Variazione Mensile
- 2.51%
- Variazione Semestrale
- 6.82%
- Variazione Annuale
- 6.82%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4