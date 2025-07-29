КотировкиРазделы
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AXS-PE за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.77, а максимальная — 21.98.

Следите за динамикой Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций AXS-PE сегодня?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) сегодня оценивается на уровне 21.91. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 21.94, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXS-PE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent в настоящее время оценивается в 21.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.33% и USD. Отслеживайте движения AXS-PE на графике в реальном времени.

Как купить акции AXS-PE?

Вы можете купить акции Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) по текущей цене 21.91. Ордера обычно размещаются около 21.91 или 22.21, тогда как 46 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXS-PE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции AXS-PE?

Инвестирование в Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent предполагает учет годового диапазона 19.56 - 21.98 и текущей цены 21.91. Многие сравнивают 4.13% и 9.33% перед размещением ордеров на 21.91 или 22.21. Изучайте ежедневные изменения цены AXS-PE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

Самая высокая цена AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) за последний год составила 21.98. Акции заметно колебались в пределах 19.56 - 21.98, сравнение с 21.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

Самая низкая цена AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) за год составила 19.56. Сравнение с текущими 21.91 и 19.56 - 21.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXS-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций AXS-PE?

В прошлом Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.94 и 9.33% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.77 21.98
Годовой диапазон
19.56 21.98
Предыдущее закрытие
21.94
Open
21.93
Bid
21.91
Ask
22.21
Low
21.77
High
21.98
Объем
46
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
4.13%
6-месячное изменение
9.33%
Годовое изменение
9.33%
