AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
Курс AXS-PE за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.77, а максимальная — 21.98.
Следите за динамикой Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AXS-PE
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций AXS-PE сегодня?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) сегодня оценивается на уровне 21.91. Инструмент торгуется в пределах -0.14%, вчерашнее закрытие составило 21.94, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике AXS-PE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent в настоящее время оценивается в 21.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.33% и USD. Отслеживайте движения AXS-PE на графике в реальном времени.
Как купить акции AXS-PE?
Вы можете купить акции Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) по текущей цене 21.91. Ордера обычно размещаются около 21.91 или 22.21, тогда как 46 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения AXS-PE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции AXS-PE?
Инвестирование в Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent предполагает учет годового диапазона 19.56 - 21.98 и текущей цены 21.91. Многие сравнивают 4.13% и 9.33% перед размещением ордеров на 21.91 или 22.21. Изучайте ежедневные изменения цены AXS-PE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
Самая высокая цена AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) за последний год составила 21.98. Акции заметно колебались в пределах 19.56 - 21.98, сравнение с 21.94 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
Самая низкая цена AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) за год составила 19.56. Сравнение с текущими 21.91 и 19.56 - 21.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения AXS-PE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций AXS-PE?
В прошлом Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.94 и 9.33% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.94
- Open
- 21.93
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.77
- High
- 21.98
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 4.13%
- 6-месячное изменение
- 9.33%
- Годовое изменение
- 9.33%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%