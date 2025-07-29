- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
El tipo de cambio de AXS-PE de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.77, mientras que el máximo ha alcanzado 21.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXS-PE News
- 3 P&C Insurance Stocks That Have Outperformed the S&P 500 in a Year
- AXIS Capital declara dividendo de 0,44 dólares y aprueba recompra de 400 millones
- AXIS Capital declares $0.44 dividend, approves $400 million buyback
- Ryan Specialty launches $400 million reinsurance vehicle with Flexpoint, Sixth Street
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Bharat Electronics stock rating upgraded to Add by Axis Capital
- Axis Capital upgrades Clean Science & Technology stock rating to Buy
- Earnings call transcript: AXIS Capital Q2 2025 earnings beat, stock dips
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Matthew Kirk to be appointed as AXIS Capital’s next CFO
- AXIS Capital launches new multi-line portfolio capacity unit
- Is the Options Market Predicting a Spike in Axis Capital Stock?
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- CNO Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Annuity Collected Premiums
- Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AXIS Capital Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Increase Y/Y
- Axis Capital (AXS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AXS-PE hoy?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) se evalúa hoy en 21.91. El instrumento se negocia dentro de -0.14%; el cierre de ayer ha sido 21.94 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AXS-PE en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent se evalúa actualmente en 21.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.33% y USD. Monitoree los movimientos de AXS-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AXS-PE?
Puede comprar acciones de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) al precio actual de 21.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.91 o 22.21, mientras que 46 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AXS-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AXS-PE?
Invertir en Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent implica tener en cuenta el rango anual 19.56 - 21.98 y el precio actual 21.91. Muchos comparan 4.13% y 9.33% antes de colocar órdenes en 21.91 o 22.21. Estudie los cambios diarios de precios de AXS-PE en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
El precio más alto de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) en el último año ha sido 21.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.56 - 21.98, una comparación con 21.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
El precio más bajo de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) para el año ha sido 19.56. La comparación con los actuales 21.91 y 19.56 - 21.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AXS-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AXS-PE?
En el pasado, Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.94 y 9.33% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.94
- Open
- 21.93
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.77
- High
- 21.98
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 4.13%
- Cambio a 6 meses
- 9.33%
- Cambio anual
- 9.33%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.