AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AXS-PE de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.77, mientras que el máximo ha alcanzado 21.98.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de AXS-PE hoy?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) se evalúa hoy en 21.91. El instrumento se negocia dentro de -0.14%; el cierre de ayer ha sido 21.94 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AXS-PE en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent se evalúa actualmente en 21.91. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.33% y USD. Monitoree los movimientos de AXS-PE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de AXS-PE?

Puede comprar acciones de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) al precio actual de 21.91. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.91 o 22.21, mientras que 46 y -0.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AXS-PE en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de AXS-PE?

Invertir en Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent implica tener en cuenta el rango anual 19.56 - 21.98 y el precio actual 21.91. Muchos comparan 4.13% y 9.33% antes de colocar órdenes en 21.91 o 22.21. Estudie los cambios diarios de precios de AXS-PE en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

El precio más alto de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) en el último año ha sido 21.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 19.56 - 21.98, una comparación con 21.94 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

El precio más bajo de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) para el año ha sido 19.56. La comparación con los actuales 21.91 y 19.56 - 21.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AXS-PE en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AXS-PE?

En el pasado, Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.94 y 9.33% después de las acciones corporativas.

Rango diario
21.77 21.98
Rango anual
19.56 21.98
Cierres anteriores
21.94
Open
21.93
Bid
21.91
Ask
22.21
Low
21.77
High
21.98
Volumen
46
Cambio diario
-0.14%
Cambio mensual
4.13%
Cambio a 6 meses
9.33%
Cambio anual
9.33%
