- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
Le taux de change de AXS-PE a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.77 et à un maximum de 21.98.
Suivez la dynamique Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AXS-PE Nouvelles
- 3 P&C Insurance Stocks That Have Outperformed the S&P 500 in a Year
- AXIS Capital declares $0.44 dividend, approves $400 million buyback
- Ryan Specialty launches $400 million reinsurance vehicle with Flexpoint, Sixth Street
- AXS Outperforms Industry, Trades Near 52-Week High: Time to Hold?
- Why Is Axis Capital (AXS) Up 5% Since Last Earnings Report?
- Bharat Electronics stock rating upgraded to Add by Axis Capital
- Axis Capital upgrades Clean Science & Technology stock rating to Buy
- Earnings call transcript: AXIS Capital Q2 2025 earnings beat, stock dips
- FAF Stock Near 52-Week High: A Signal for Investors to Hold Tight?
- Macquarie Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Selective Insurance Set to Grow on Rising Premium Amid Challenges
- American Financial Banks on Renewal Pricing Amid Cost Woes
- Matthew Kirk to be appointed as AXIS Capital’s next CFO
- AXIS Capital launches new multi-line portfolio capacity unit
- Is the Options Market Predicting a Spike in Axis Capital Stock?
- AIG Q2 Earnings Beat on Higher North America Commercial Premiums
- Aflac Q2 Earnings Beat Estimates on Solid Cancer Product Sales
- Janus Henderson Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JDSAX)
- Berkshire Hathaway Q2 Earnings & Revenues Decline Year Over Year
- CNO Q2 Earnings Beat Estimates on Strong Annuity Collected Premiums
- Why Axis Capital (AXS) is a Top Value Stock for the Long-Term
- AXIS Capital Q2 Earnings Surpass Estimates, Premiums Increase Y/Y
- Axis Capital (AXS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Axis Capital (AXS) Q2 Earnings Surpass Estimates
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action AXS-PE aujourd'hui ?
L'action Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent est cotée à 21.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.14%, a clôturé hier à 21.94 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de AXS-PE présente ces mises à jour.
L'action Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent verse-t-elle des dividendes ?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent est actuellement valorisé à 21.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AXS-PE.
Comment acheter des actions AXS-PE ?
Vous pouvez acheter des actions Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent au cours actuel de 21.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.91 ou de 22.21, le 46 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AXS-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action AXS-PE ?
Investir dans Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.56 - 21.98 et le prix actuel 21.91. Beaucoup comparent 4.13% et 9.33% avant de passer des ordres à 21.91 ou 22.21. Consultez le graphique du cours de AXS-PE en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ?
Le cours le plus élevé de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD l'année dernière était 21.98. Au cours de 19.56 - 21.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ?
Le cours le plus bas de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) sur l'année a été 19.56. Sa comparaison avec 21.91 et 19.56 - 21.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AXS-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action AXS-PE a-t-elle été divisée ?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.94 et 9.33% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.94
- Ouverture
- 21.93
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Plus Bas
- 21.77
- Plus Haut
- 21.98
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- -0.14%
- Changement Mensuel
- 4.13%
- Changement à 6 Mois
- 9.33%
- Changement Annuel
- 9.33%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4