AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AXS-PE a changé de -0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.77 et à un maximum de 21.98.

Suivez la dynamique Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action AXS-PE aujourd'hui ?

L'action Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent est cotée à 21.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.14%, a clôturé hier à 21.94 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de AXS-PE présente ces mises à jour.

L'action Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent verse-t-elle des dividendes ?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent est actuellement valorisé à 21.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 9.33% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de AXS-PE.

Comment acheter des actions AXS-PE ?

Vous pouvez acheter des actions Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent au cours actuel de 21.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 21.91 ou de 22.21, le 46 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de AXS-PE sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action AXS-PE ?

Investir dans Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent implique de prendre en compte la fourchette annuelle 19.56 - 21.98 et le prix actuel 21.91. Beaucoup comparent 4.13% et 9.33% avant de passer des ordres à 21.91 ou 22.21. Consultez le graphique du cours de AXS-PE en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ?

Le cours le plus élevé de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD l'année dernière était 21.98. Au cours de 19.56 - 21.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.94 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD ?

Le cours le plus bas de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) sur l'année a été 19.56. Sa comparaison avec 21.91 et 19.56 - 21.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de AXS-PE sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action AXS-PE a-t-elle été divisée ?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.94 et 9.33% après les opérations sur titres.

Range quotidien
21.77 21.98
Range Annuel
19.56 21.98
Clôture Précédente
21.94
Ouverture
21.93
Bid
21.91
Ask
22.21
Plus Bas
21.77
Plus Haut
21.98
Volume
46
Changement quotidien
-0.14%
Changement Mensuel
4.13%
Changement à 6 Mois
9.33%
Changement Annuel
9.33%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
100.7
Prev
97.4