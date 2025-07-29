- Visão do mercado
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
A taxa do AXS-PE para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.77 e o mais alto foi 21.98.
Veja a dinâmica do par de moedas Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
AXS-PE Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de AXS-PE hoje?
Hoje Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) está avaliado em 21.91. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 21.94, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AXS-PE em tempo real.
As ações de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent pagam dividendos?
Atualmente Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent está avaliado em 21.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.33% e USD. Monitore os movimentos de AXS-PE no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de AXS-PE?
Você pode comprar ações de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) pelo preço atual 21.91. Ordens geralmente são executadas perto de 21.91 ou 22.21, enquanto 46 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AXS-PE no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de AXS-PE?
Investir em Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent envolve considerar a faixa anual 19.56 - 21.98 e o preço atual 21.91. Muitos comparam 4.13% e 9.33% antes de enviar ordens em 21.91 ou 22.21. Estude as mudanças diárias de preço de AXS-PE no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
O maior preço de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) no último ano foi 21.98. As ações oscilaram bastante dentro de 19.56 - 21.98, e a comparação com 21.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
O menor preço de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) no ano foi 19.56. A comparação com o preço atual 21.91 e 19.56 - 21.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AXS-PE em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de AXS-PE?
No passado Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.94 e 9.33% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.94
- Open
- 21.93
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Low
- 21.77
- High
- 21.98
- Volume
- 46
- Mudança diária
- -0.14%
- Mudança mensal
- 4.13%
- Mudança de 6 meses
- 9.33%
- Mudança anual
- 9.33%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4