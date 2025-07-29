CotaçõesSeções
AXS-PE
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do AXS-PE para hoje mudou para -0.14%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.77 e o mais alto foi 21.98.

Veja a dinâmica do par de moedas Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

AXS-PE Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de AXS-PE hoje?

Hoje Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) está avaliado em 21.91. O instrumento é negociado dentro de -0.14%, o fechamento de ontem foi 21.94, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de AXS-PE em tempo real.

As ações de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent pagam dividendos?

Atualmente Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent está avaliado em 21.91. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.33% e USD. Monitore os movimentos de AXS-PE no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de AXS-PE?

Você pode comprar ações de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) pelo preço atual 21.91. Ordens geralmente são executadas perto de 21.91 ou 22.21, enquanto 46 e -0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de AXS-PE no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de AXS-PE?

Investir em Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent envolve considerar a faixa anual 19.56 - 21.98 e o preço atual 21.91. Muitos comparam 4.13% e 9.33% antes de enviar ordens em 21.91 ou 22.21. Estude as mudanças diárias de preço de AXS-PE no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

O maior preço de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) no último ano foi 21.98. As ações oscilaram bastante dentro de 19.56 - 21.98, e a comparação com 21.94 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

O menor preço de AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) no ano foi 19.56. A comparação com o preço atual 21.91 e 19.56 - 21.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de AXS-PE em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de AXS-PE?

No passado Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.94 e 9.33% após os eventos corporativos.

Faixa diária
21.77 21.98
Faixa anual
19.56 21.98
Fechamento anterior
21.94
Open
21.93
Bid
21.91
Ask
22.21
Low
21.77
High
21.98
Volume
46
Mudança diária
-0.14%
Mudança mensal
4.13%
Mudança de 6 meses
9.33%
Mudança anual
9.33%
