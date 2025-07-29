KurseKategorien
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AXS-PE hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.77 bis zu einem Hoch von 21.98 gehandelt.

Verfolgen Sie die Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von AXS-PE heute?

Die Aktie von Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) notiert heute bei 21.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.94 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von AXS-PE zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie AXS-PE Dividenden?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent wird derzeit mit 21.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AXS-PE zu verfolgen.

Wie kaufe ich AXS-PE-Aktien?

Sie können Aktien von Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) zum aktuellen Kurs von 21.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.91 oder 22.21 platziert, während 46 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AXS-PE auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in AXS-PE-Aktien?

Bei einer Investition in Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent müssen die jährliche Spanne 19.56 - 21.98 und der aktuelle Kurs 21.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.13% und 9.33%, bevor sie Orders zu 21.91 oder 22.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AXS-PE.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

Der höchste Kurs von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.98. Innerhalb von 19.56 - 21.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

Der niedrigste Kurs von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) im Laufe des Jahres betrug 19.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.91 und der Spanne 19.56 - 21.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AXS-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von AXS-PE statt?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.94 und 9.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
21.77 21.98
Jahresspanne
19.56 21.98
Vorheriger Schlusskurs
21.94
Eröffnung
21.93
Bid
21.91
Ask
22.21
Tief
21.77
Hoch
21.98
Volumen
46
Tagesänderung
-0.14%
Monatsänderung
4.13%
6-Monatsänderung
9.33%
Jahresänderung
9.33%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4