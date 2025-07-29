- Übersicht
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
Der Wechselkurs von AXS-PE hat sich für heute um -0.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.77 bis zu einem Hoch von 21.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von AXS-PE heute?
Die Aktie von Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) notiert heute bei 21.91. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.14% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.94 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von AXS-PE zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie AXS-PE Dividenden?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent wird derzeit mit 21.91 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.33% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von AXS-PE zu verfolgen.
Wie kaufe ich AXS-PE-Aktien?
Sie können Aktien von Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent (AXS-PE) zum aktuellen Kurs von 21.91 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 21.91 oder 22.21 platziert, während 46 und -0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von AXS-PE auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in AXS-PE-Aktien?
Bei einer Investition in Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent müssen die jährliche Spanne 19.56 - 21.98 und der aktuelle Kurs 21.91 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 4.13% und 9.33%, bevor sie Orders zu 21.91 oder 22.21 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von AXS-PE.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
Der höchste Kurs von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) im vergangenen Jahr lag bei 21.98. Innerhalb von 19.56 - 21.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.94 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
Der niedrigste Kurs von AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) im Laufe des Jahres betrug 19.56. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 21.91 und der Spanne 19.56 - 21.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von AXS-PE live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von AXS-PE statt?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.94 und 9.33% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.94
- Eröffnung
- 21.93
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Tief
- 21.77
- Hoch
- 21.98
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- -0.14%
- Monatsänderung
- 4.13%
- 6-Monatsänderung
- 9.33%
- Jahresänderung
- 9.33%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4