QuotazioniSezioni
Valute / AXS-PE
Tornare a Azioni

AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio AXS-PE ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.77 e ad un massimo di 21.98.

Segui le dinamiche di Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AXS-PE News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni AXS-PE oggi?

Oggi le azioni Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent sono prezzate a 21.91. Viene scambiato all'interno di -0.14%, la chiusura di ieri è stata 21.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AXS-PE mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent pagano dividendi?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent è attualmente valutato a 21.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AXS-PE.

Come acquistare azioni AXS-PE?

Puoi acquistare azioni Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent al prezzo attuale di 21.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.91 o 22.21, mentre 46 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AXS-PE sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni AXS-PE?

Investire in Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent implica considerare l'intervallo annuale 19.56 - 21.98 e il prezzo attuale 21.91. Molti confrontano 4.13% e 9.33% prima di effettuare ordini su 21.91 o 22.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AXS-PE con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

Il prezzo massimo di AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 21.98. All'interno di 19.56 - 21.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?

Il prezzo più basso di AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) nel corso dell'anno è stato 19.56. Confrontandolo con gli attuali 21.91 e 19.56 - 21.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AXS-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AXS-PE?

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.94 e 9.33%.

Intervallo Giornaliero
21.77 21.98
Intervallo Annuale
19.56 21.98
Chiusura Precedente
21.94
Apertura
21.93
Bid
21.91
Ask
22.21
Minimo
21.77
Massimo
21.98
Volume
46
Variazione giornaliera
-0.14%
Variazione Mensile
4.13%
Variazione Semestrale
9.33%
Variazione Annuale
9.33%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4