AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
Il tasso di cambio AXS-PE ha avuto una variazione del -0.14% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.77 e ad un massimo di 21.98.
Segui le dinamiche di Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
AXS-PE News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni AXS-PE oggi?
Oggi le azioni Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent sono prezzate a 21.91. Viene scambiato all'interno di -0.14%, la chiusura di ieri è stata 21.94 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di AXS-PE mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent pagano dividendi?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent è attualmente valutato a 21.91. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.33% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di AXS-PE.
Come acquistare azioni AXS-PE?
Puoi acquistare azioni Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent al prezzo attuale di 21.91. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 21.91 o 22.21, mentre 46 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di AXS-PE sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni AXS-PE?
Investire in Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent implica considerare l'intervallo annuale 19.56 - 21.98 e il prezzo attuale 21.91. Molti confrontano 4.13% e 9.33% prima di effettuare ordini su 21.91 o 22.21. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di AXS-PE con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
Il prezzo massimo di AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD nell'ultimo anno è stato 21.98. All'interno di 19.56 - 21.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.94 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD?
Il prezzo più basso di AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD (AXS-PE) nel corso dell'anno è stato 19.56. Confrontandolo con gli attuali 21.91 e 19.56 - 21.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda AXS-PE muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di AXS-PE?
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.94 e 9.33%.
- Chiusura Precedente
- 21.94
- Apertura
- 21.93
- Bid
- 21.91
- Ask
- 22.21
- Minimo
- 21.77
- Massimo
- 21.98
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- -0.14%
- Variazione Mensile
- 4.13%
- Variazione Semestrale
- 9.33%
- Variazione Annuale
- 9.33%
