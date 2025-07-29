AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
今日AXS-PE汇率已更改-0.14%。当日，交易品种以低点21.77和高点21.98进行交易。
关注Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
AXS-PE股票今天的价格是多少？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent股票今天的定价为21.91。它在-0.14%范围内交易，昨天的收盘价为21.94，交易量达到46。AXS-PE的实时价格图表显示了这些更新。
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent股票是否支付股息？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent目前的价值为21.91。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.33%和USD。实时查看图表以跟踪AXS-PE走势。
如何购买AXS-PE股票？
您可以以21.91的当前价格购买Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent股票。订单通常设置在21.91或22.21附近，而46和-0.09%显示市场活动。立即关注AXS-PE的实时图表更新。
如何投资AXS-PE股票？
投资Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent需要考虑年度范围19.56 - 21.98和当前价格21.91。许多人在以21.91或22.21下订单之前，会比较4.13%和。实时查看AXS-PE价格图表，了解每日变化。
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD股票的最高价格是多少？
在过去一年中，AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD的最高价格是21.98。在19.56 - 21.98内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent的绩效。
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD股票的最低价格是多少？
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS-PE）的最低价格为19.56。将其与当前的21.91和19.56 - 21.98进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AXS-PE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AXS-PE股票是什么时候拆分的？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.94和9.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.94
- 开盘价
- 21.93
- 卖价
- 21.91
- 买价
- 22.21
- 最低价
- 21.77
- 最高价
- 21.98
- 交易量
- 46
- 日变化
- -0.14%
- 月变化
- 4.13%
- 6个月变化
- 9.33%
- 年变化
- 9.33%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值