AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent
AXS-PEの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.77の安値と21.98の高値で取引されました。
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
AXS-PE株の現在の価格は？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの株価は本日21.91です。-0.14%内で取引され、前日の終値は21.94、取引量は46に達しました。AXS-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの株は配当を出しますか？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの現在の価格は21.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.33%やUSDにも注目します。AXS-PEの動きはライブチャートで確認できます。
AXS-PE株を買う方法は？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの株は現在21.91で購入可能です。注文は通常21.91または22.21付近で行われ、46や-0.09%が市場の動きを示します。AXS-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。
AXS-PE株に投資する方法は？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representへの投資では、年間の値幅19.56 - 21.98と現在の21.91を考慮します。注文は多くの場合21.91や22.21で行われる前に、4.13%や9.33%と比較されます。AXS-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの株の最高値は？
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は21.98でした。19.56 - 21.98内で株価は大きく変動し、21.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの株の最低値は？
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD(AXS-PE)の年間最安値は19.56でした。現在の21.91や19.56 - 21.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AXS-PEの動きはライブチャートで確認できます。
AXS-PEの株式分割はいつ行われましたか？
Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.94、9.33%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.94
- 始値
- 21.93
- 買値
- 21.91
- 買値
- 22.21
- 安値
- 21.77
- 高値
- 21.98
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- -0.14%
- 1ヶ月の変化
- 4.13%
- 6ヶ月の変化
- 9.33%
- 1年の変化
- 9.33%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前