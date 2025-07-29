クォートセクション
通貨 / AXS-PE
AXS-PE: Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each represent

21.91 USD 0.03 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

AXS-PEの今日の為替レートは、-0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり21.77の安値と21.98の高値で取引されました。

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

AXS-PE株の現在の価格は？

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの株価は本日21.91です。-0.14%内で取引され、前日の終値は21.94、取引量は46に達しました。AXS-PEのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの株は配当を出しますか？

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの現在の価格は21.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は9.33%やUSDにも注目します。AXS-PEの動きはライブチャートで確認できます。

AXS-PE株を買う方法は？

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representの株は現在21.91で購入可能です。注文は通常21.91または22.21付近で行われ、46や-0.09%が市場の動きを示します。AXS-PEの最新情報はライブチャートで確認できます。

AXS-PE株に投資する方法は？

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representへの投資では、年間の値幅19.56 - 21.98と現在の21.91を考慮します。注文は多くの場合21.91や22.21で行われる前に、4.13%や9.33%と比較されます。AXS-PEの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの株の最高値は？

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの過去1年の最高値は21.98でした。19.56 - 21.98内で株価は大きく変動し、21.94と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの株の最低値は？

AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD(AXS-PE)の年間最安値は19.56でした。現在の21.91や19.56 - 21.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。AXS-PEの動きはライブチャートで確認できます。

AXS-PEの株式分割はいつ行われましたか？

Axis Capital Holdings Limited Depositary Shares, each representは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.94、9.33%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
21.77 21.98
1年のレンジ
19.56 21.98
以前の終値
21.94
始値
21.93
買値
21.91
買値
22.21
安値
21.77
高値
21.98
出来高
46
1日の変化
-0.14%
1ヶ月の変化
4.13%
6ヶ月の変化
9.33%
1年の変化
9.33%
