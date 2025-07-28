Валюты / AR
AR: Antero Resources Corporation
32.82 USD 0.34 (1.05%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AR за сегодня изменился на 1.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.79, а максимальная — 32.98.
Следите за динамикой Antero Resources Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AR
- Antero Resources: Buy Before Winter (NYSE:AR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Unity Software, the Underdog Poised to Power the Physical AI Revolution
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- UBS upgrades Antero Resources stock to Buy on valuation and gas price outlook
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- U.S. Natural Gas Futures Extend Weekly Losses on High Supply
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Michael Kennedy named CEO of Antero Resources and Antero Midstream
- So Bullish It Hurts: My Favorite Stocks For AI's Biggest Bottleneck
- If I Could Buy Just 1 Income Stock Right Now, This Would Be It
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- Antero Resources Q2 2025 slides: FCF turns positive, debt continues to decline
- Antero Resources Q2 Earnings Miss on Higher Expenses, Revenues Beat
- Antero Resources: Beating Benchmark Increased Profit Margin, Cash Flow To Repay Debt (AR)
- Antero Resources (AR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Antero Resources (AR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Antero Resources Corp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Expand Energy: Leveraged To Higher Natural Gas Prices (NASDAQ:EXE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Aristotle Large Cap Growth Q2 2025 Commentary
- Coterra Energy (CTRA) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth
Дневной диапазон
31.79 32.98
Годовой диапазон
25.37 44.00
- Предыдущее закрытие
- 32.48
- Open
- 32.70
- Bid
- 32.82
- Ask
- 33.12
- Low
- 31.79
- High
- 32.98
- Объем
- 8.663 K
- Дневное изменение
- 1.05%
- Месячное изменение
- 3.83%
- 6-месячное изменение
- -18.62%
- Годовое изменение
- 17.55%
