AR: Antero Resources Corporation
32.26 USD 0.56 (1.71%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AR de hoy ha cambiado un -1.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.17, mientras que el máximo ha alcanzado 33.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Antero Resources Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
32.17 33.26
Rango anual
25.37 44.00
- Cierres anteriores
- 32.82
- Open
- 32.77
- Bid
- 32.26
- Ask
- 32.56
- Low
- 32.17
- High
- 33.26
- Volumen
- 7.963 K
- Cambio diario
- -1.71%
- Cambio mensual
- 2.06%
- Cambio a 6 meses
- -20.01%
- Cambio anual
- 15.54%
