Währungen / AR
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AR: Antero Resources Corporation
31.91 USD 0.35 (1.08%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AR hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.60 bis zu einem Hoch von 32.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die Antero Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AR News
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Antero Resources: Buy Before Winter (NYSE:AR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Unity Software, the Underdog Poised to Power the Physical AI Revolution
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- UBS upgrades Antero Resources stock to Buy on valuation and gas price outlook
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- U.S. Natural Gas Futures Extend Weekly Losses on High Supply
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Michael Kennedy named CEO of Antero Resources and Antero Midstream
- So Bullish It Hurts: My Favorite Stocks For AI's Biggest Bottleneck
- If I Could Buy Just 1 Income Stock Right Now, This Would Be It
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- Antero Resources Q2 2025 slides: FCF turns positive, debt continues to decline
- Antero Resources Q2 Earnings Miss on Higher Expenses, Revenues Beat
- Antero Resources: Beating Benchmark Increased Profit Margin, Cash Flow To Repay Debt (AR)
- Antero Resources (AR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Antero Resources (AR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Antero Resources Corp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Expand Energy: Leveraged To Higher Natural Gas Prices (NASDAQ:EXE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Aristotle Large Cap Growth Q2 2025 Commentary
Tagesspanne
31.60 32.55
Jahresspanne
25.37 44.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 32.26
- Eröffnung
- 32.36
- Bid
- 31.91
- Ask
- 32.21
- Tief
- 31.60
- Hoch
- 32.55
- Volumen
- 8.105 K
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 0.95%
- 6-Monatsänderung
- -20.88%
- Jahresänderung
- 14.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K