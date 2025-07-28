KurseKategorien
Währungen / AR
Zurück zum Aktien

AR: Antero Resources Corporation

31.91 USD 0.35 (1.08%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von AR hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 31.60 bis zu einem Hoch von 32.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die Antero Resources Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

AR News

Tagesspanne
31.60 32.55
Jahresspanne
25.37 44.00
Vorheriger Schlusskurs
32.26
Eröffnung
32.36
Bid
31.91
Ask
32.21
Tief
31.60
Hoch
32.55
Volumen
8.105 K
Tagesänderung
-1.08%
Monatsänderung
0.95%
6-Monatsänderung
-20.88%
Jahresänderung
14.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K