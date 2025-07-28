货币 / AR
AR: Antero Resources Corporation
32.82 USD 0.34 (1.05%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AR汇率已更改1.05%。当日，交易品种以低点31.79和高点32.98进行交易。
关注Antero Resources Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
31.79 32.98
年范围
25.37 44.00
- 前一天收盘价
- 32.48
- 开盘价
- 32.70
- 卖价
- 32.82
- 买价
- 33.12
- 最低价
- 31.79
- 最高价
- 32.98
- 交易量
- 8.663 K
- 日变化
- 1.05%
- 月变化
- 3.83%
- 6个月变化
- -18.62%
- 年变化
- 17.55%
