통화 / AR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
AR: Antero Resources Corporation
31.68 USD 0.23 (0.72%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AR 환율이 오늘 -0.72%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 31.18이고 고가는 31.88이었습니다.
Antero Resources Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AR News
- Eureka! My Favorite Picks To Benefit From Massive AI Disruption
- Antero Resources: Buy Before Winter (NYSE:AR)
- The Paradigm Shift No Investor Can Ignore
- I'm Convinced Energy Is The Most Misunderstood Investment Opportunity Of The Decade
- Unity Software, the Underdog Poised to Power the Physical AI Revolution
- Antero Resources (AR) Down 8% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- UBS upgrades Antero Resources stock to Buy on valuation and gas price outlook
- Downgrade Alert! Analysts Have Recently Downgraded These Stocks - TipRanks.com
- U.S. Natural Gas Futures Extend Weekly Losses on High Supply
- Roth cuts gas stocks as oversupply threatens natural gas prices into 2026
- Michael Kennedy named CEO of Antero Resources and Antero Midstream
- So Bullish It Hurts: My Favorite Stocks For AI's Biggest Bottleneck
- If I Could Buy Just 1 Income Stock Right Now, This Would Be It
- The Only 2 Places I'd Put New Dividend Money Right Now
- Antero Resources Q2 2025 slides: FCF turns positive, debt continues to decline
- Antero Resources Q2 Earnings Miss on Higher Expenses, Revenues Beat
- Antero Resources: Beating Benchmark Increased Profit Margin, Cash Flow To Repay Debt (AR)
- Antero Resources (AR) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Antero Resources (AR) Lags Q2 Earnings Estimates
- Antero Resources Corp earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Expand Energy: Leveraged To Higher Natural Gas Prices (NASDAQ:EXE)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Aristotle Large Cap Growth Q2 2025 Commentary
일일 변동 비율
31.18 31.88
년간 변동
25.37 44.00
- 이전 종가
- 31.91
- 시가
- 31.87
- Bid
- 31.68
- Ask
- 31.98
- 저가
- 31.18
- 고가
- 31.88
- 볼륨
- 7.721 K
- 일일 변동
- -0.72%
- 월 변동
- 0.22%
- 6개월 변동
- -21.45%
- 년간 변동율
- 13.47%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K