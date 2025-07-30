Валюты / APAM
APAM: Artisan Partners Asset Management Inc Class A
45.00 USD 0.15 (0.33%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APAM за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 44.80, а максимальная — 45.25.
Следите за динамикой Artisan Partners Asset Management Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APAM
- All You Need to Know About Artisan Partners (APAM) Rating Upgrade to Buy
- TD Cowen снизил целевую цену Artisan Partners до $43 из-за сдержанных прогнозов по потокам
- Artisan Partners price target lowered to $43 by TD Cowen on muted flow outlook
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 21st
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Unconstrained Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Floating Rate Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Explorer Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- Artisan Partners: Difficult To Look Past Near-Term Earnings Pressure (NYSE:APAM)
- Are Finance Stocks Lagging Applied Digital Corporation (APLD) This Year?
- Barclays cuts European steel outlook, flags weak demand, trade uncertainty
- Aperam reports strong Q2 results driven by Brazil operations
- Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
44.80 45.25
Годовой диапазон
32.75 49.54
- Предыдущее закрытие
- 45.15
- Open
- 44.95
- Bid
- 45.00
- Ask
- 45.30
- Low
- 44.80
- High
- 45.25
- Объем
- 591
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -2.74%
- 6-месячное изменение
- 15.74%
- Годовое изменение
- 4.14%
