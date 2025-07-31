通貨 / APAM
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
APAM: Artisan Partners Asset Management Inc Class A
45.81 USD 0.67 (1.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APAMの今日の為替レートは、1.48%変化しました。日中、通貨は1あたり45.21の安値と45.92の高値で取引されました。
Artisan Partners Asset Management Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APAM News
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- All You Need to Know About Artisan Partners (APAM) Rating Upgrade to Buy
- TD Cowen、アーティサン・パートナーズの目標株価を流動性見通しの低迷により43ドルに引き下げ
- Artisan Partners price target lowered to $43 by TD Cowen on muted flow outlook
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 21st
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Unconstrained Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Floating Rate Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Explorer Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- Artisan Partners: Difficult To Look Past Near-Term Earnings Pressure (NYSE:APAM)
- Are Finance Stocks Lagging Applied Digital Corporation (APLD) This Year?
- Barclays cuts European steel outlook, flags weak demand, trade uncertainty
- Aperam reports strong Q2 results driven by Brazil operations
1日のレンジ
45.21 45.92
1年のレンジ
32.75 49.54
- 以前の終値
- 45.14
- 始値
- 45.21
- 買値
- 45.81
- 買値
- 46.11
- 安値
- 45.21
- 高値
- 45.92
- 出来高
- 489
- 1日の変化
- 1.48%
- 1ヶ月の変化
- -0.99%
- 6ヶ月の変化
- 17.82%
- 1年の変化
- 6.02%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K