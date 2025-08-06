통화 / APAM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
APAM: Artisan Partners Asset Management Inc Class A
45.71 USD 0.10 (0.22%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
APAM 환율이 오늘 -0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 45.18이고 고가는 46.02이었습니다.
Artisan Partners Asset Management Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APAM News
- EU 철강 수입 쿼터 50% 삭감, 가동률 향상에 충분할까?
- Will a 50% EU steel import quota cut be enough to lift utilisation rates?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- All You Need to Know About Artisan Partners (APAM) Rating Upgrade to Buy
- TD Cowen, Artisan Partners 목표가 $43으로 하향 조정
- Artisan Partners price target lowered to $43 by TD Cowen on muted flow outlook
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 21st
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Unconstrained Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Floating Rate Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Explorer Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- Artisan Partners: Difficult To Look Past Near-Term Earnings Pressure (NYSE:APAM)
- Are Finance Stocks Lagging Applied Digital Corporation (APLD) This Year?
일일 변동 비율
45.18 46.02
년간 변동
32.75 49.54
- 이전 종가
- 45.81
- 시가
- 45.86
- Bid
- 45.71
- Ask
- 46.01
- 저가
- 45.18
- 고가
- 46.02
- 볼륨
- 386
- 일일 변동
- -0.22%
- 월 변동
- -1.21%
- 6개월 변동
- 17.57%
- 년간 변동율
- 5.79%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K