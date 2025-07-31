货币 / APAM
APAM: Artisan Partners Asset Management Inc Class A
45.52 USD 0.52 (1.16%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APAM汇率已更改1.16%。当日，交易品种以低点45.05和高点45.63进行交易。
关注Artisan Partners Asset Management Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
45.05 45.63
年范围
32.75 49.54
- 前一天收盘价
- 45.00
- 开盘价
- 45.06
- 卖价
- 45.52
- 买价
- 45.82
- 最低价
- 45.05
- 最高价
- 45.63
- 交易量
- 109
- 日变化
- 1.16%
- 月变化
- -1.62%
- 6个月变化
- 17.08%
- 年变化
- 5.35%
