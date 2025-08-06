Devises / APAM
APAM: Artisan Partners Asset Management Inc Class A
45.71 USD 0.10 (0.22%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APAM a changé de -0.22% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 45.18 et à un maximum de 46.02.
Suivez la dynamique Artisan Partners Asset Management Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APAM Nouvelles
Range quotidien
45.18 46.02
Range Annuel
32.75 49.54
- Clôture Précédente
- 45.81
- Ouverture
- 45.86
- Bid
- 45.71
- Ask
- 46.01
- Plus Bas
- 45.18
- Plus Haut
- 46.02
- Volume
- 386
- Changement quotidien
- -0.22%
- Changement Mensuel
- -1.21%
- Changement à 6 Mois
- 17.57%
- Changement Annuel
- 5.79%
