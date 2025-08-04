Währungen / APAM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
APAM: Artisan Partners Asset Management Inc Class A
45.81 USD 0.67 (1.48%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APAM hat sich für heute um 1.48% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 45.21 bis zu einem Hoch von 45.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Artisan Partners Asset Management Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
APAM News
- Will a 50% EU steel import quota cut be enough to lift utilisation rates?
- FUND: Value Strategy Has Underperformed Recently, But May Change
- All You Need to Know About Artisan Partners (APAM) Rating Upgrade to Buy
- TD Cowen senkt Kursziel für Artisan Partners wegen gedämpfter Mittelzufluss-Aussichten
- Artisan Partners price target lowered to $43 by TD Cowen on muted flow outlook
- Best Income Stocks to Buy for September 4th
- Best Income Stocks to Buy for August 25th
- Best Income Stocks to Buy for August 21st
- Artisan Global Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Unconstrained Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund Q2 2025 Commentary
- New Strong Buy Stocks for August 14th
- Best Income Stocks to Buy for August 14th
- Artisan Global Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Mid Cap Value Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Small-Mid Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Global Discovery Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Floating Rate Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan International Explorer Fund Q2 2025 Commentary
- Artisan Select Equity Fund Q2 2025 Commentary
- Take the Zacks Approach to Beat the Markets: Digi Power X, RF Industries & Starbucks in Focus
- Artisan Partners: Difficult To Look Past Near-Term Earnings Pressure (NYSE:APAM)
- Are Finance Stocks Lagging Applied Digital Corporation (APLD) This Year?
- Barclays cuts European steel outlook, flags weak demand, trade uncertainty
Tagesspanne
45.21 45.92
Jahresspanne
32.75 49.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 45.14
- Eröffnung
- 45.21
- Bid
- 45.81
- Ask
- 46.11
- Tief
- 45.21
- Hoch
- 45.92
- Volumen
- 489
- Tagesänderung
- 1.48%
- Monatsänderung
- -0.99%
- 6-Monatsänderung
- 17.82%
- Jahresänderung
- 6.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K