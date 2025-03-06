КотировкиРазделы
ALNT: Allient Inc

45.24 USD 1.41 (3.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ALNT за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.10, а максимальная — 46.87.

Следите за динамикой Allient Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ALNT

Дневной диапазон
45.10 46.87
Годовой диапазон
16.91 48.17
Предыдущее закрытие
46.65
Open
46.87
Bid
45.24
Ask
45.54
Low
45.10
High
46.87
Объем
228
Дневное изменение
-3.02%
Месячное изменение
2.03%
6-месячное изменение
106.29%
Годовое изменение
140.89%
