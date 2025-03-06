Валюты / ALNT
ALNT: Allient Inc
45.24 USD 1.41 (3.02%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ALNT за сегодня изменился на -3.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 45.10, а максимальная — 46.87.
Следите за динамикой Allient Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости ALNT
Дневной диапазон
45.10 46.87
Годовой диапазон
16.91 48.17
- Предыдущее закрытие
- 46.65
- Open
- 46.87
- Bid
- 45.24
- Ask
- 45.54
- Low
- 45.10
- High
- 46.87
- Объем
- 228
- Дневное изменение
- -3.02%
- Месячное изменение
- 2.03%
- 6-месячное изменение
- 106.29%
- Годовое изменение
- 140.89%
