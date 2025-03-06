통화 / ALNT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ALNT: Allient Inc
46.59 USD 1.22 (2.55%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ALNT 환율이 오늘 -2.55%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 46.35이고 고가는 48.09이었습니다.
Allient Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALNT News
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Allient: A Margin Expansion Story That The Market Is Still Undervaluing (NASDAQ:ALNT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Allient (ALNT)
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
- Is Magnite (MGNI) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Allient Inc. (ALNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Allient Q2 2025 slides: record margins and cash flow amid strategic transformation
- Allient (ALNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Allient earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Allient approves $0.03 quarterly dividend payable in September
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AstroNova urges shareholder support against activist campaign
- Argosy Investors Q4 2024 Letter
- Allient Inc. (ALNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
46.35 48.09
년간 변동
16.91 48.17
- 이전 종가
- 47.81
- 시가
- 47.86
- Bid
- 46.59
- Ask
- 46.89
- 저가
- 46.35
- 고가
- 48.09
- 볼륨
- 380
- 일일 변동
- -2.55%
- 월 변동
- 5.07%
- 6개월 변동
- 112.45%
- 년간 변동율
- 148.08%
20 9월, 토요일