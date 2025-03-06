Währungen / ALNT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ALNT: Allient Inc
47.70 USD 0.11 (0.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ALNT hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.28 bis zu einem Hoch von 47.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Allient Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ALNT News
- Nvidia Leads 13 Stocks, Including 2 That Hit Record Highs, Onto Best Stock Lists. Check Out The IBD 50, Sector Leaders Watchlist And More
- AI Plays Palantir, NVent Lead 9 Additions To IBD Best Stock Lists. Looking For Top Performers To Buy And Watch? Check These Watchlists.
- Palantir Leads 9 Newcomers Onto IBD Best Stock Lists. Build Your Watchlist Of Top Performers With The IBD 50, Big Cap 20 And More.
- Google Stock Hits Record High, Joins Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With The IBD 50 Screen, Big Cap 20, More
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Allient: A Margin Expansion Story That The Market Is Still Undervaluing (NASDAQ:ALNT)
- Atal Capital Management Q2 2025 Letter
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- 3 Reasons Growth Investors Will Love Allient (ALNT)
- Medical, Gold, Aerospace Stocks Join Best Stocks Lists: Check Out IBD 50, The Big Cap 20, Stock Spotlight And Others
- Is Magnite (MGNI) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Allient Inc. (ALNT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Gold And Tech Dominate The Best Stock Lists: See New Names On IBD 50, Big Cap 20 And More
- Allient Q2 2025 slides: record margins and cash flow amid strategic transformation
- Allient (ALNT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Allient earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Allient approves $0.03 quarterly dividend payable in September
- Novanta (NOVT) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Rogers Corp. (ROG) Q2 Earnings Lag Estimates
- Littelfuse (LFUS) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- AstroNova urges shareholder support against activist campaign
- Argosy Investors Q4 2024 Letter
- Allient Inc. (ALNT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
47.28 47.86
Jahresspanne
16.91 48.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 47.81
- Eröffnung
- 47.86
- Bid
- 47.70
- Ask
- 48.00
- Tief
- 47.28
- Hoch
- 47.86
- Volumen
- 32
- Tagesänderung
- -0.23%
- Monatsänderung
- 7.58%
- 6-Monatsänderung
- 117.51%
- Jahresänderung
- 153.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K