ALNT: Allient Inc

47.70 USD 0.11 (0.23%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ALNT hat sich für heute um -0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 47.28 bis zu einem Hoch von 47.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die Allient Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
47.28 47.86
Jahresspanne
16.91 48.17
Vorheriger Schlusskurs
47.81
Eröffnung
47.86
Bid
47.70
Ask
48.00
Tief
47.28
Hoch
47.86
Volumen
32
Tagesänderung
-0.23%
Monatsänderung
7.58%
6-Monatsänderung
117.51%
Jahresänderung
153.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K