ALNT: Allient Inc

46.59 USD 1.22 (2.55%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ALNT a changé de -2.55% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.35 et à un maximum de 48.09.

Suivez la dynamique Allient Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
46.35 48.09
Range Annuel
16.91 48.17
Clôture Précédente
47.81
Ouverture
47.86
Bid
46.59
Ask
46.89
Plus Bas
46.35
Plus Haut
48.09
Volume
380
Changement quotidien
-2.55%
Changement Mensuel
5.07%
Changement à 6 Mois
112.45%
Changement Annuel
148.08%
