ALNT: Allient Inc
47.81 USD 1.95 (4.25%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ALNTの今日の為替レートは、4.25%変化しました。日中、通貨は1あたり46.17の安値と47.87の高値で取引されました。
Allient Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
46.17 47.87
1年のレンジ
16.91 48.17
- 以前の終値
- 45.86
- 始値
- 46.26
- 買値
- 47.81
- 買値
- 48.11
- 安値
- 46.17
- 高値
- 47.87
- 出来高
- 372
- 1日の変化
- 4.25%
- 1ヶ月の変化
- 7.83%
- 6ヶ月の変化
- 118.01%
- 1年の変化
- 154.58%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K