Разница работы советника на Demo и Real счёте (XAUUSD, M1)
Здравствуйте, коллеги.
Тестирую советник на XAUUSD и столкнулся с заметной разницей в результатах между Demo и Real счетами.
На демо-счёте советник показывает очень стабильные и сильные результаты на длительном промежутке времени.
При этом на реальном счёте, у того же брокера, с тем же таймфреймом, символом и параметрами, результаты значительно хуже.
Важные моменты:
Описывать или обсуждать торговую стратегию не планирую.
Используются рыночные и отложенные ордера.
Фиксированного TakeProfit нет, выход из сделок реализован через трейлинг-логику.
Включён фильтр по спреду.
Таймфрейм M1.
Символы могут иметь суффиксы (XAUUSD / XAUUSDc / XAUUSDm).
Понимаю, что исполнение на Demo и Real не идентично, но хотелось бы разобраться глубже:
Какие основные технические причины приводят к тому, что советник может значительно лучше работать на демо, чем на реале?
Какие факторы сильнее всего влияют на результат на реальном счёте при краткосрочной торговле?
расширение спреда
задержки исполнения
проскальзывание
StopLevel / FreezeLevel
логика исполнения ордеров
Что реально можно учесть или реализовать в коде, чтобы сократить разницу между Demo и Real?
Какие типичные ошибки допускают разработчики при тестировании советников только на демо?
Насколько вообще реалистично ожидать совпадение результатов Demo и Real хотя бы на 70–80%, или это изначально слишком оптимистичное ожидание?
Не ищу «грааль» или чудо-решения — интересует реалистичный опыт и практические рекомендации от разработчиков, которые сталкивались с подобной ситуацией.
Заранее спасибо за ответы.
- Тестер и фьючерсы
- Как разгоняют депозит?
- Дивергенция EA
Sunnat Tilyakhodjaev:
Фиксированного TakeProfit нет, выход из сделок реализован через трейлинг-логику.
Фиксированного TakeProfit нет, выход из сделок реализован через трейлинг-логику.
это первое и основное. Разница исполнения (задержки/проскальзывания) категорически сказывается на результат trail-stop.
это ещё неизвестно как и когда вы входы делаете :-)
PS/ и надеюсь под демкой вы разумеете демку того-же DC, а не демку MQ
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь