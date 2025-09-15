КотировкиРазделы
GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.94742 MXN 0.03435 (0.14%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Mexican Peso

Курс GBPMXN за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.90373 MXN за 1 GBP, а максимальная — 24.97397 MXN.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Мексиканского песо. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
24.90373 24.97397
Годовой диапазон
24.76411 26.98857
Предыдущее закрытие
24.9130 7
Open
24.9716 8
Bid
24.9474 2
Ask
24.9477 2
Low
24.9037 3
High
24.9739 7
Объем
62.581 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
-0.72%
6-месячное изменение
-5.62%
Годовое изменение
-5.19%
17 сентября, среда