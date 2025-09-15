Валюты / GBPMXN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso
24.94742 MXN 0.03435 (0.14%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Mexican Peso
Курс GBPMXN за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.90373 MXN за 1 GBP, а максимальная — 24.97397 MXN.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Мексиканского песо. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GBPMXN
- GBP/USD поднимается выше 1,3640 на фоне того, что доллар США достигает 10-недельного минимума в преддверии ФРС
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD растет на слабости доллара – BBH
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- GBP/USD: любое продвижение вряд ли достигнет 1,3660 - UOB Group
- Forex Today: US Dollar remains weak pre-Fed, Gold hits new record-high
- Фунт стерлингов подскочил до двухмесячного максимума на фоне стабильных данных по занятости в Великобритании
- Pound Sterling jumps to two-month high on steady UK employment data
- GBP/USD Forecast Today 16/09: Attempts to Break Out (Video)
- GBP/USD Forex Signal 16/09: Extremely Bullish (Chart)
- Когда выйдет отчет по занятости в Великобритании и как он может повлиять на GBP/USD?
- GBP/USD tests fresh multi-week highs ahead of Fed & BoE double-header
- British Pound Price Action Setups: GBP/USD, GBP/JPY, GB
- Forex Today: US Dollar slides as Retail Sales, Fed decision loom
- GBP/USD растет, так как дивергенция в политике ФРС и Банка Англии благоприятствует фунту стерлингов
- GBP/USD climbs as Fed-BoE policy divergence favors Sterling
- GBP/USD: Above 1.3595, a move toward 1.3635 can be expected – UOB Group
- USD торгуется с осторожностью, так как рынки ожидают заседания ФРС в среду - Scotiabank
- GBP: Гораздо более загруженная неделя для фунта – ING
- GBP: A much busier week for sterling – ING
- GBP/USD Forecast 15/09: Threatens Resistance (Chart)
- Фунт стерлингов растет в преддверии решений ФРС и Банка Англии по денежно-кредитной политике
- Pound Sterling gains ahead of Fed and BoE monetary policy decisions
Дневной диапазон
24.90373 24.97397
Годовой диапазон
24.76411 26.98857
- Предыдущее закрытие
- 24.9130 7
- Open
- 24.9716 8
- Bid
- 24.9474 2
- Ask
- 24.9477 2
- Low
- 24.9037 3
- High
- 24.9739 7
- Объем
- 62.581 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -0.72%
- 6-месячное изменение
- -5.62%
- Годовое изменение
- -5.19%
17 сентября, среда