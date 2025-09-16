CotaçõesSeções
Moedas / GBPMXN
Voltar para Moedas

GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.86130 MXN 0.01681 (0.07%)
Setor: Moeda Base: Pound Sterling Moeda de lucro: Mexican Peso

A taxa do GBPMXN para hoje mudou para 0.07%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 24.84558 MXN para 1 GBP e o máximo foi 24.86211 MXN.

Veja a dinâmica do par de moedas Libra esterlina vs peso mexicano. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Libra esterlina mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPMXN Notícias

Faixa diária
24.84558 24.86211
Faixa anual
24.76411 26.98857
Fechamento anterior
24.8444 9
Open
24.8541 1
Bid
24.8613 0
Ask
24.8616 0
Low
24.8455 8
High
24.8621 1
Volume
2.150 K
Mudança diária
0.07%
Mudança mensal
-1.06%
Mudança de 6 meses
-5.94%
Mudança anual
-5.52%
18 setembro, quinta-feira
11:00
GBP
Atas da Reunião do Comitê de Política Monetária (MPC) do Banco da Inglaterra
Atu.
Projeç.
Prév.
11:00
GBP
Decisão sobre Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
4.00%
Projeç.
Prév.
4.25%
11:00
GBP
Número de Votos a Favor da Descida da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
2
Projeç.
Prév.
9
11:00
GBP
Número de Votos a Favor do Aumento da Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
0
Projeç.
Prév.
0
11:00
GBP
Número de Votos a Favor de Manter Inalterada a Taxa de Juros do Banco da Inglaterra
Atu.
7
Projeç.
Prév.
0