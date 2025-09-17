クォートセクション
GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.76766 MXN 0.07683 (0.31%)
セクター: 通貨 ベース: Pound Sterling 利益通貨: Mexican Peso

GBPMXNの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1GBPあたり24.74402MXNの安値と24.88892MXNの高値で取引されました。

英国ポンドvsメキシコペソダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 履歴チャートは、スターリングポンド価格が過去にどのように変化したかを示しています。異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.74402 24.88892
1年のレンジ
24.74402 26.98857
以前の終値
24.8444 9
始値
24.8541 1
買値
24.7676 6
買値
24.7679 6
安値
24.7440 2
高値
24.8889 2
出来高
64.100 K
1日の変化
-0.31%
1ヶ月の変化
-1.44%
6ヶ月の変化
-6.30%
1年の変化
-5.87%
19 9月, 金曜日
19:30
GBP
CFTC GBP 投機筋ポジション
実際
期待
-33.6 K