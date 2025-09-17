FiyatlarBölümler
Dövizler / GBPMXN
GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.75501 MXN 0.08948 (0.36%)
Sektör: Döviz Baz: Pound Sterling Kâr para birimi: Mexican Peso

GBPMXN döviz kuru bugün -0.36% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 GBP başına Düşük fiyatı olarak 24.72945 MXN ve Yüksek fiyatı olarak 24.88892 MXN aralığında işlem gördü.

İngiliz poundu vs Meksika pezosu hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, İngiliz poundu fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.72945 24.88892
Yıllık aralık
24.72945 26.98857
Önceki kapanış
24.8444 9
Açılış
24.8541 1
Satış
24.7550 1
Alış
24.7553 1
Düşük
24.7294 5
Yüksek
24.8889 2
Hacim
177.995 K
Günlük değişim
-0.36%
Aylık değişim
-1.49%
6 aylık değişim
-6.35%
Yıllık değişim
-5.92%
21 Eylül, Pazar