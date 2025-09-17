CotationsSections
Devises / GBPMXN
Retour à Devises

GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.75501 MXN 0.08948 (0.36%)
Secteur: Devise Base: Pound Sterling Devise de profit: Mexican Peso

Le taux de change de GBPMXN a changé de -0.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 24.72945 MXN et à un maximum de 24.88892 MXN pour 1 GBP.

Suivez la dynamique Livre Britannique vs. Peso Mexicain. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Livre britannique a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GBPMXN Nouvelles

Range quotidien
24.72945 24.88892
Range Annuel
24.72945 26.98857
Clôture Précédente
24.8444 9
Ouverture
24.8541 1
Bid
24.7550 1
Ask
24.7553 1
Plus Bas
24.7294 5
Plus Haut
24.8889 2
Volume
177.995 K
Changement quotidien
-0.36%
Changement Mensuel
-1.49%
Changement à 6 Mois
-6.35%
Changement Annuel
-5.92%
20 septembre, samedi