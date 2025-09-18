KurseKategorien
Währungen / GBPMXN
GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.77776 MXN 0.06673 (0.27%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Mexican Peso

Der Wechselkurs von GBPMXN hat sich für heute um -0.27% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 24.72945 MXN und einem Hoch von 24.88892 MXN pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Mexikanischer Peso-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.72945 24.88892
Jahresspanne
24.72945 26.98857
Vorheriger Schlusskurs
24.8444 9
Eröffnung
24.8541 1
Bid
24.7777 6
Ask
24.7780 6
Tief
24.7294 5
Hoch
24.8889 2
Volumen
163.341 K
Tagesänderung
-0.27%
Monatsänderung
-1.40%
6-Monatsänderung
-6.26%
Jahresänderung
-5.83%
19 September, Freitag
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K