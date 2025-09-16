CotizacionesSecciones
GBPMXN
GBPMXN: Great Britan Pound vs Mexican Peso

24.88187 MXN 0.04045 (0.16%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Mexican Peso

El tipo de cambio de GBPMXN de hoy ha cambiado un -0.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.86836 MXN por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 24.97260 MXN.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs peso mexicano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.86836 24.97260
Rango anual
24.76411 26.98857
Cierres anteriores
24.9223 2
Open
24.9495 5
Bid
24.8818 7
Ask
24.8821 7
Low
24.8683 6
High
24.9726 0
Volumen
72.031 K
Cambio diario
-0.16%
Cambio mensual
-0.98%
Cambio a 6 meses
-5.87%
Cambio anual
-5.44%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
Actas de Reunión del Comité de Política Monetaria y Crediticia del BoE
Act.
Pronós.
Prev.
11:00
GBP
Decisión del Banco de Inglaterra sobre la Tasa de Interés
Act.
4.00%
Pronós.
Prev.
4.25%
11:00
GBP
Votos a Favor del Descenso de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
2
Pronós.
Prev.
9
11:00
GBP
Votos a Favor del Aumento de la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
0
Pronós.
Prev.
0
11:00
GBP
Votos a Favor de Mantener Inalterada la Tasa de Interés del Banco de Inglaterra
Act.
7
Pronós.
Prev.
0