GBPJPY: Pound Sterling vs Yen
199.304 JPY 1.248 (0.62%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von GBPJPY hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 199.202 JPY und einem Hoch von 200.603 JPY pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GBPJPY News
- GBP/JPY trims losses, returns above 199.50 after BoJ Ueda’s speech
- GBP/JPY zieht sich von dem Jahreshoch zurück und erreicht 199,50, da der JPY nach der BoJ rallyt
- GBP/JPY retreats from YTD peak, hits 199.50 as JPY rallies post-BoJ
- GBP/JPY Preisprognose: Konsolidiert nahe 201,00 vor der Entscheidung der BoJ
- GBP/JPY price forecast: Consolidates near 201.00 ahead of BoJ decision
- GBP/JPY gibt einige Intraday-Gewinne auf, nachdem die BoE die Zinssätze bei 4 % stabil hält
- GBP/JPY gives up some intraday gains after BoE holds interest rates steady at 4%
- GBP/JPY steadies above 200.00 as focus remains on BoE, BoJ updates
- GBP/JPY Kursanalyse: Bleibt unter 200,00 nahe dem neuntägigen EMA vor den VPI-Daten des Vereinigten Königreichs
- GBP/JPY Price Analysis: Stays below 200.00 near nine-day EMA ahead of UK CPI data
- GBP/JPY zieht sich von Jahreshoch zurück, bleibt über 200,00 vor den Arbeitsmarktdaten aus dem Vereinigten Königreich
- GBP/JPY retreats from YTD high, holds above 200.00 ahead of UK jobs data
- British Pound Price Action Setups: GBP/USD, GBP/JPY, GB
- GBP/JPY klettert über 200,00, BoE- und BoJ-Geldpolitiksitzungen im Fokus
- GBP/JPY climbs past 200.00, BoE and BoJ monetary policy meetings in focus
- GBP/JPY bewegt sich um 200,00, während die Treffen der BoE und BoJ im Mittelpunkt stehen
- GBP/JPY flat lines around 200.00 as BoE-BoJ meetings take center stage
- GBP/JPY Preisprognose: Positiver Trend bleibt nahe dem Jahreshoch bei 200,00
- GBP/JPY Price Forecast: Positive bias persists near YTD high at 200.00
- GBP/JPY Forecast 11/09: Continues to Grind (Video)
- GBP/JPY climbs above mid-199.00s; BoE-BoJ policy divergence cap gains
- GBP/JPY retreats to 199.00 amid BoJ rate hike bets and UK fiscal uncertainty
- GBP/JPY retreats from YTD peak as BoJ rate hike bets lift JPY
- GBP/JPY Price Forecast: Bulls face strong resistance at 200.30
Tagesspanne
199.202 200.603
Jahresspanne
184.355 201.266
- Vorheriger Schlusskurs
- 200.55 2
- Eröffnung
- 200.45 5
- Bid
- 199.30 4
- Ask
- 199.33 4
- Tief
- 199.20 2
- Hoch
- 200.60 3
- Volumen
- 80.213 K
- Tagesänderung
- -0.62%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- 2.93%
- Jahresänderung
- 3.76%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K