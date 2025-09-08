KurseKategorien
GBPJPY
GBPJPY: Pound Sterling vs Yen

199.304 JPY 1.248 (0.62%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von GBPJPY hat sich für heute um -0.62% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 199.202 JPY und einem Hoch von 200.603 JPY pro 1 GBP gehandelt.

Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Japanischem Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
199.202 200.603
Jahresspanne
184.355 201.266
Vorheriger Schlusskurs
200.55 2
Eröffnung
200.45 5
Bid
199.30 4
Ask
199.33 4
Tief
199.20 2
Hoch
200.60 3
Volumen
80.213 K
Tagesänderung
-0.62%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
2.93%
Jahresänderung
3.76%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K
19:30
GBP
CFTC GBP, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-6.6 K
Erw
Vorh
-33.6 K