Divisas / GBPJPY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GBPJPY: Pound Sterling vs Yen
200.972 JPY 0.750 (0.37%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de GBPJPY de hoy ha cambiado un 0.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 200.014 JPY por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 201.266 JPY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPJPY News
- GBP/JPY steadies above 200.00 as focus remains on BoE, BoJ updates
- GBP/JPY Price Analysis: Stays below 200.00 near nine-day EMA ahead of UK CPI data
- GBP/JPY retreats from YTD high, holds above 200.00 ahead of UK jobs data
- British Pound Price Action Setups: GBP/USD, GBP/JPY, GB
- GBP/JPY climbs past 200.00, BoE and BoJ monetary policy meetings in focus
- GBP/JPY flat lines around 200.00 as BoE-BoJ meetings take center stage
- GBP/JPY Price Forecast: Positive bias persists near YTD high at 200.00
- GBP/JPY Forecast 11/09: Continues to Grind (Video)
- GBP/JPY climbs above mid-199.00s; BoE-BoJ policy divergence cap gains
- GBP/JPY retreats to 199.00 amid BoJ rate hike bets and UK fiscal uncertainty
- GBP/JPY retreats from YTD peak as BoJ rate hike bets lift JPY
- GBP/JPY Price Forecast: Bulls face strong resistance at 200.30
- GBP/JPY retreats from the highest since July 2024, back below 200.00
- GBP/JPY Forecast 08/09: Choppy Near 200 (Video)
- GBP/JPY pulls back below 199.50 despite bright UK consumption figures
- GBP/JPY edges higher to near 199.30 as UK gilts rebound faster than Japan’s bonds
- GBP/JPY oscillates near 199.00 amid mixed cues, BoJ-BoE divergence
- GBP/JPY retreats from 199.00 as UK bond concerns weigh
- GBP/JPY retreats from YTD peak amid UK bond yields
- GBP/JPY Forecast Today 02/09: GBP Strong Against Yen (Video)
- GBP/JPY revisits 200.00 as Japanese Yen underperforms across the board
- GBP/JPY slides to near 198.50, Japan’s Akazawa cancels visit to Washington
- GBP/JPY rises to near 199.00 as BoJ rate cut bets ease
- GBP/JPY Price Forecast: Giving signs of topping below 200.00
GBPJPY on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para GBPJPY
Auto Stop Loss MT5
Nabil Oukhouma
Auto Stop Loss (MT5 Manager) añade automáticamente Stop Loss y Take Profit a las órdenes de compra y venta, incluyendo órdenes pendientes. Cuenta con una opción de break-even y un trailing stop para una fácil configuración. Características principales : Stop Loss Automático Take Profit automático Punto de equilibrio automático (opción verdadero/falso) Trailing Stop automático (opción verdadero/falso) Puede controlar múltiples símbolos desde un gráfico Versión MT4: https://www.mql5.com/en/marke
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
Scalper Xau Eur Jpy
Tahir Mehmood
Scalper Pro – Indicador avanzado para scalping de XAUUSD, EURUSD y JPY (M1/M5/M15) con picos de volumen + rupturas de estructura de mercado Opera más inteligente. Opera más rápido. Opera con Scalper Pro. Scalper Pro es un indicador de scalping para MetaTrader 5 de alto rendimiento , diseñado para traders profesionales que se especializan en scalping de XAUUSD, trading intradía de EURUSD y estrategias de ruptura en JPY . Optimizado para precisión en gráficos M1 y con confirmación de múltiples mar
News impact
Aleksander Gladkov
4.67 (9)
Elija la mejor herramienta de negociación: ¡El impacto de las noticias en el tipo de cambio de un par de divisas! Como fuente de noticias puede utilizar: Calendario de terminales o el sitio web Investing.com En el segundo caso, necesitará además la utilidad Get News5 . El indicador se combina bien con la utilidad Trade maker , proporcionando operaciones multidivisa. Calcula: índices del impacto de las noticias actuales en los pares de divisas, teniendo en cuenta las expectativas del mercado. dir
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Introduciendo Quantum Breakout PRO , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años, Desglose cuántico PRO está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas ob
Trend Matrix EA MT5
Lachezar Krastev
5 (1)
OFERTA POR TIEMPO LIMITADO ->> ¡Compre Trend Matrix EA con -60% DE DESCUENTO! NOTA: Precio promocional: $167 (Precio regular: $397) - ¡La oferta termina pronto! Trend Matrix EA es más que un simple robot de Forex; es la clave para dominar el arte de seguir tendencias. Desarrollado para sobresalir en los mercados de divisas de ritmo rápido y siempre cambiante, este asesor experto para MetaTrader 4 y 5 terminales está diseñado para detectar y capitalizar las tendencias, asegurando que se mantenga
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copia la señal de tu canal de Telegram favorito y abre la operación automáticamente en MT5 sin derechos de administrador. {READ: ¡Cómo copiar operaciones de cualquier canal sin derechos de administrador! - Guía Completa - Otros - 25 Julio 2025 - Blogs de Traders } Recibes señales de trading en Telegram y desearías que se ejecutaran automáticamente en MetaTrader T5)? El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre sus canales de señales de Telegram y MetaTra
Rango diario
200.014 201.266
Rango anual
184.355 201.266
- Cierres anteriores
- 200.22 2
- Open
- 200.22 9
- Bid
- 200.97 2
- Ask
- 201.00 2
- Low
- 200.01 4
- High
- 201.26 6
- Volumen
- 39.167 K
- Cambio diario
- 0.37%
- Cambio mensual
- 1.32%
- Cambio a 6 meses
- 3.80%
- Cambio anual
- 4.63%
18 septiembre, jueves
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%