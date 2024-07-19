СигналыРазделы
Andrei Lapshin

Compass MT5

Andrei Lapshin
3 отзыва
Надежность
205 недель
0 / 0 USD
прирост с 2022 42%
ICMarkets-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 261
Прибыльных трейдов:
740 (58.68%)
Убыточных трейдов:
521 (41.32%)
Лучший трейд:
96.67 USD
Худший трейд:
-116.00 USD
Общая прибыль:
26 686.66 USD (485 555 pips)
Общий убыток:
-25 794.53 USD (541 839 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (799.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
799.00 USD (22)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
69.67%
Макс. загрузка депозита:
8.18%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
627 (49.72%)
Коротких трейдов:
634 (50.28%)
Профит фактор:
1.03
Мат. ожидание:
0.71 USD
Средняя прибыль:
36.06 USD
Средний убыток:
-49.51 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-499.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-499.41 USD (9)
Прирост в месяц:
-0.28%
Годовой прогноз:
-3.40%
Алготрейдинг:
7%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
56.29 USD
Максимальная:
2 902.44 USD (49.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.05% (2 903.26 USD)
По эквити:
6.34% (196.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 120
EURAUD 93
AUDNZD 90
EURUSD 82
USDCAD 79
GBPJPY 74
EURGBP 67
GBPAUD 62
NZDUSD 43
EURCAD 39
XAUUSD 38
EURNZD 35
AUDJPY 31
NZDJPY 30
CHFJPY 30
AUDCHF 29
NZDCHF 28
AUDUSD 28
CADCHF 28
GBPNZD 28
EURJPY 27
CADJPY 27
USDCHF 26
GBPUSD 25
USDJPY 24
NZDCAD 23
GBPCAD 21
GBPCHF 19
EURCHF 13
XAGUSD 1
BTCUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 567
EURAUD 828
AUDNZD -562
EURUSD 153
USDCAD -155
GBPJPY 174
EURGBP 165
GBPAUD 76
NZDUSD 543
EURCAD 193
XAUUSD -48
EURNZD -63
AUDJPY 32
NZDJPY -139
CHFJPY -229
AUDCHF -110
NZDCHF -243
AUDUSD 279
CADCHF -300
GBPNZD 376
EURJPY 208
CADJPY -58
USDCHF 38
GBPUSD -562
USDJPY 76
NZDCAD -16
GBPCAD -20
GBPCHF 145
EURCHF -457
XAGUSD 37
BTCUSD -36
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 8.5K
EURAUD 27K
AUDNZD -2.7K
EURUSD 2.3K
USDCAD 916
GBPJPY 12K
EURGBP 118
GBPAUD 4.2K
NZDUSD 4.3K
EURCAD 5.6K
XAUUSD -3.8K
EURNZD -5K
AUDJPY 1.4K
NZDJPY 815
CHFJPY -5.4K
AUDCHF -811
NZDCHF -2K
AUDUSD 3.5K
CADCHF -277
GBPNZD 13K
EURJPY 7.2K
CADJPY 3.7K
USDCHF 1.6K
GBPUSD -8.4K
USDJPY -170
NZDCAD 1.4K
GBPCAD -727
GBPCHF 308
EURCHF -4.9K
XAGUSD 196
BTCUSD -120K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +96.67 USD
Худший трейд: -116 USD
Макс. серия выигрышей: 22
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +799.00 USD
Макс. убыток в серии: -499.41 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarkets-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-MT5
0.00 × 8
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
XM.COM-MT5
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.75 × 4
Alpari-MT5
0.77 × 22
ICTrading-MT5-4
1.22 × 1261
ICMarkets-MT5-4
1.25 × 4
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
Exness-MT5Real3
1.60 × 304
RannForex-Server
1.62 × 58
MilliyFXGlobal-Server
1.68 × 476
GoMarkets-Live
1.78 × 315
ICMarketsSC-MT5
1.86 × 12025
Tickmill-Live
1.96 × 23
ICMarketsSC-MT5-2
2.10 × 8105
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.27 × 15
TitanFX-MT5-01
2.28 × 196
RazeGlobalMarkets-Server
2.36 × 227
TickmillUK-Live
2.74 × 53
ICMarketsSC-MT5-4
2.93 × 3679
Axiory-Live
2.93 × 98
Exness-MT5Real8
3.12 × 76
FusionMarkets-Live
3.13 × 836
Exness-MT5Real
3.18 × 11
Exness-MT5Real7
3.41 × 17
еще 42...
Ручная торговля четырьмя стратегиями на таймфреймах от H4 до недельного. 

1. Я не использую усреднение, мартингейл, сетку, скальпинг и т.п

2. В каждой сделке устанавливается  SL и TP 

3. Риск на сделку от 1% до 3 %

4. Торговля ведётся всеми основными парами (их 28), + ЗОЛОТО (XAUUSD)

Минимальный депозит: 500$  (Рекомендуемый депозит: 1000$)

Рекомендуемое плечо: 1:500


Как подписаться на сигнал https://www.mql5.com/ru/articles/523


Средняя оценка:
Gerard Geilen
359
Gerard Geilen 2024.07.19 09:21 
 

Was expecting much better signal quality. A bit of a hit-and-miss approach

ALEKSEI VIESTAVNOI
1791
ALEKSEI VIESTAVNOI 2023.05.09 10:14   

Anrdei is one of consistent mannual traders of MQL5. Best for long term targets, not for gamblers. good luck bro

Thie Helmi
987
Thie Helmi 2023.03.02 17:15 
 

march 2 2023 :

just subscribed to this signal 2 weeks ago, so far very discipline with the trades he took. always use SL and TP with a risk 1-2% most of the time. been looking for this kind of signal which is very rare in MQL5. eventho he had a good month last feb 23, what i like is he reminded me that not every month will be profitable, which is a sign of honest trader, he doesn't over promised, even warned me of the risk of negative month ahead. im up around 9% for the last 2 week, which is very good. hopefully we can make good profit in long run. just please stay discipline, stay with your trading plan as you've done so far Andrei. Thank you

