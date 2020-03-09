Fenix Starline

Данный советник является уникальным так как можно торговать в автоматическом режиме и на полуавтомате. Торгуется на паре XAUUSD. Тайм фрейм любой, так как советнику безразлично на каком тайм фрейме идёт торговля. И на результаты торговли это не влияет. Использует Мартингейл. Путём усреднения сделок закрывает всё общим профитом. В полуавтоматическом режиме можно открывать сделки в обе стороны. Далее советник доделывает свою работу.

Данный эксперт требует солидного депозита. А именно на центовом счету 100 долларов США или 10 000 долларов США на обычном счёте, при заданном обьёме сделок 0.01 lot. Входные параметры: s1 - для 4-х знака, начальный лот - 0.01, множитель лота - 2.0, шаг установки ордеров - 200, профит одной серии - 600, проскальзывание - 3, Magic - 2301, s2 - ..., s3 -..., Graphics - true. Maximum allowed lot - 1.0. Кредитное плечо 1:500 или 1:1000.

Средняя доходность советника - 20-40% в месяц от депозита.

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Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Эксперты
Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Эксперты
Советник работает прежде всего по стратегии хеджирования и стратегии кратных. Он поддерживает использование любой возможности в любом направлении, как и MILCH COW MIX, но с увеличенным количеством совершаемых сделок. Советник Milch Cow Mix начинает открывать хеджирующие сделки на первом уровне, но этот советник открывает хеджирующие сделки на каждом уровне. Не только открывает сделки, но и выбирает подходящее время для закрытия открытых позиций, чтобы начать торговать снова. Советника рекомендуе
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Super Fenix
Rustam Kalimullin
Эксперты
Данный советник является уникальным. Торгуется на паре XAUUSD. Тайм фрейм любой, так как советнику безразлично на каком тайм фрейме идёт торговля. И на результаты торговли это не влияет. Использует Мартингейл. Путём усреднения сделок закрывает всё общим профитом. Данный эксперт требует солидного депозита. А именно на центовом счету 100 долларов США или 10 000 долларов США на обычном счёте, при заданном обьёме сделок 0.01 lot. Входные параметры: начальный лот - 0.01, множитель лота - 2.0, шаг уст
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