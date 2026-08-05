Quick Lines Mastery By Forex Noob Tube

Chinese (Simplified)

Quick Lines Mastery 是一款专为 MetaTrader 5 设计的机构级图表绘制和注释实用工具。该工具专为追求精准度的自由交易者、价格行为主义者和技术分析师打造，通过将高性能控制面板直接嵌入您的图表中，消除了原生 MT5 绘图工具繁琐的操作。

无论您是在标绘日内水平、构建复杂的几何布局，还是执行快速的技术标记，Quick Lines Mastery 都能通过即时主题切换、多图层控制和高级警报矩阵简化您的工作流程。

主要功能

  • 连续线条与射线引擎： 无需在默认属性菜单中频繁切换，即可快速部署无限或受限的水平线、垂直线和趋势线。

  • 集成手绘画布： 使用优化的高效图表绘图层，直接在K线图上方无缝绘制手绘标记、区域和自定义形态。

  • 高级斐波那契与几何套件： 即时调用精确的回撤、通道和形状印章，在几秒钟内标绘出市场几何结构。

  • 多主题 UI 切换器： 在深色、浅色和自定义 UI 颜色配置文件之间即时切换，完美匹配您的模板美学，且不遮挡价格走势。

  • 交互式警报矩阵： 绝不错过任何关键结构测试。内置的推送和原生警报引擎会在价格与您的自定义线条发生交互时立即通知您。

  • 风险与头寸管理叠加层： 内置视觉投影参数，帮助您相对于绘制的边界规划执行结构。

为什么选择 Quick Lines Mastery？

交易环境要求零延迟、零干扰。原生 MT5 绘图工具通常需要多次点击、属性调整和手动对齐。Quick Lines Mastery 将您的整个图表工具包集中到一个响应迅速、低开销的仪表板中，该仪表板完全在本地运行，不依赖任何外部 DLL。

输入参数

  • 面板主题： 选择界面配色方案（深色、浅色、自定义）。

  • 默认线条样式： 配置默认宽度、样式和延伸参数。

  • 警报引擎设置： 开启/关闭声音、推送通知和视觉警报。

  • 画布图层模式： 控制 z 顺序渲染图层，以便与底层指标保持清晰隔离。


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Ian Nganga Comba
实用工具
Forex Analyzer Pro MT5 交易账户分析仪表板 Forex Analyzer Pro 是一款专为 MetaTrader 5 用户设计的网页交易分析平台。 Forex Analyzer Pro 可同步 MetaTrader 5 账户活动，并通过结构化仪表板将交易数据整理为分析、报告、监控和交易日志工具。 该平台允许用户通过支持的桌面和移动设备网页浏览器访问其交易仪表板。 Forex Analyzer Pro 可连接您的 MT5 账户，并将交易活动集中到统一的仪表板中，方便您监控持仓、查看历史记录、分析统计数据以及管理交易记录。 功能特色 • MT5 账户仪表板 • 持仓监控 • 交易历史分析 • 交易日历 • 策略跟踪 • 交易日志 • 账户统计分析 • 绩效报告 • 交易通知 • 多账户支持 MT5 账户仪表板 查看 MetaTrader 5 账户中的重要信息。 仪表板显示： • 账户余额 • 账户净值（Equity） • 可用保证金 • 保证金水平 • 当前持仓 • 浮动盈亏 • 交易量 • 经纪商信息 • 账户详情 所有账户信息均以结构化界面呈现，方便监控和管理。
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Royal Copier
Janet Abu Khalil
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实用工具
Royal Copier — 专业版 MT5 交易复制器 Royal Copier 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业本地实时交易复制器。 现在它已将两种功能整合到一个 MT5 Expert Advisor 中。 您只需在参数中选择 EA 运行于 Master 模式 或 Client 模式 。 这意味着同一个 EA 既可用于源账户，也可用于接收账户，同时保留原有复制器的运行逻辑。 Royal Copier 支持以下常见账户复制方式： MT5 到 MT5 MT5 到 MT4 MT4 到 MT4 MT4 到 MT5 如需与 MT4 进行复制，请使用 MT4_Copier 。 工作原理 Royal Copier 是一个本地复制器，通过同一台 Windows 电脑上的共享文件运行。 当 EA 设置为 Master 模式 时，它会监控源账户并将所有交易活动写入共享文件。 当 EA 设置为 Client 模式 时，它会读取该文件，并在接收账户上镜像执行相同操作。 复制器可以同步以下内容： 市价单 挂单 交易平仓 部分平仓 止损和止盈修改 挂单更新和删除 两个终端必须运行在同一台 Win
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Global Investing FX Terminal
Santiago Nicolas Pla Casuriaga
实用工具
Global Investing FX Terminal 是一款面向 MetaTrader 5 的一体化外汇仪表盘——涵盖央行政策利率、CFTC COT 持仓、利差排名、经济意外指数、期权偏斜、散户情绪与相关性，共十三个分析面板——以单一无闪烁画布呈现，每 10 秒从单个挂载 EA 刷新一次，无需任何外部软件。 专业外汇分析需要同时调取通常分散在不同平台的数据：利率衍生品、政府数据门户、券商掉期规格、期权台。此 EA 将所有这些整合到交易终端内的单一界面中，在您执行决策的地方完成分析。 仪表盘上显示的内容 市场概览 外汇对列表 — 所有 28 个 G10 货币对，加上当券商 Market Watch 中存在 NOK/SEK 交叉盘时显示的交叉盘——最多共 36 个货币对——的实时买卖价。每行显示点差、日度与周度变化、以点数表示的绝对区间，以及 ADR%——当前交易时段区间占 14 日平均日区间的百分比。ADR 达到 95% 的货币对已消耗其统计日内延伸空间；伦敦盘中场 ADR 仅 25% 的货币对仍有运行余地。颜色逐 Tick 实时更新。 货币对详情 — 点击列表中的任意行，即可打开该
Discord Signal Copier
Trinh Dat
5 (3)
实用工具
The product will copy all  Discord  signal   to MT5   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT5. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
实用工具
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
实用工具
Crystal Trade Manager – Advanced MT5 Risk and Trade Control Utility Overview Crystal Trade Manager (CTM) is a professional MetaTrader 5 utility designed for risk management, trade automation, and instant execution control. It provides traders with an integrated system for protecting equity, managing daily drawdowns, controlling lot sizes, and applying automation features such as automatic SL/TP, break-even, and trailing stop. The tool is suitable for manual traders, prop-firm challenge particip
Tick Chart Service
Semyon Isakov
实用工具
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
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实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
TradePad
Ruslan Khasanov
5 (1)
实用工具
TradePad 是一種既可用於手動交易又可用於演算法交易的工具。我們為您提供一個簡單的解決方案，用於快速交易操作和控制多種交易工具的持股。 注意，該應用程式不適用於策略測試器！ 模擬帳戶應用程式的試用版和所有工具的描述 應用程式介面適應高解析度顯示器，簡單直覺。為了方便工作，我們為交易者提供了以下工具： 熱鍵管理器，用於管理交易操作、在主圖表的週期之間切換、在 TradePad 工具之間切換； 標記交易等級的工具，用於在開倉或設定掛單時評估虧損風險並計算潛在利潤； MultiCharts 工具用於直觀地監控多個交易符號，以及接收演算法交易的交易訊號。為了方便起見，您可以組織交易對的集合，這將使您有機會在多個時間範圍內監控價格並進行多幣種交易； 用於查看任何歷史時期的交易統計資料的資訊模組，能夠產生擴展的 HTML 報告、查看交易符號的特徵和有關交易帳戶的資訊； 掛單管理器用於管理掛單 - 設定單一或一組（網路）掛單，可按訂單類型和單一符號或交易帳戶上的所有類型進行分組刪除； 設定賣出停損限價和買入停損限價掛單的工具； 頭寸管理器用於管理一個或多個頭寸（取決於帳戶類型） - 全部
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
实用工具
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
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实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
作者的更多信息
Quick Lines Mastery Core By Forex Noob Tube
Stanford Pelage
实用工具
Quick Lines Mastery Lite v1.85 — 用户手册 发布方： Forex Noob Tube 网址： forexnoobtube.com 1. 概述 Quick Lines Mastery Lite 是一款专为 MT5 交易者设计的精简、专业图表工具，注重速度、精度和整洁的界面。通过一个可拖动的浮动控制面板，您可以一键快速部署预配置的水平线、垂直线、射线趋势线和拖放趋势线。 2. 仪表盘界面与控制 仪表盘采用紧凑的居中布局，不会遮挡图表。 提示： 点击并拖动深灰色标题 ( Quick Lines Mastery Lite ) 即可将面板重新定位到图表窗口的任意位置。 H-Line 1 & H-Line 2： 使用预定义的自定义颜色、宽度和样式，在图表上即时创建水平价格线。 V-Line 1 & V-Line 2： 在您点击的具体 K 线柱上即时绘制垂直时间标记。 Ray Trend： 部署一条从锚点向右无限延伸的射线趋势线。 Drag Trend： 在起始点击点和释放点之间部署标准的有限趋势线段。 CANCEL 按钮： 立即解除当前激活的工具，清除绘图状态并恢复
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Confluence Timer Core
Stanford Pelage
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Confluence Timer Core 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 交易平台量身打造的机构级多时间周期指标，旨在为专业交易者提供极致的视觉辅助。该工具能够在实时运行中精准计算并显示从子小时、日内到宏观趋势的所有时间周期倒计时（涵盖从 M1 到 MN1 的全周期，其中更高时间周期 HTF 严格从 H1 及以上开始起算）。核心版本内置了多种先进的资产管理模式，不仅支持标准外汇与黄金交易，更提供了独特的“黄金平移（Gold Shifted）”模式，通过精确的 01:00 锚定机制与 23:59 强制会话截断算法，确保交易者能精准捕捉市场关键节点。此外，该指标还集成了基于蜡烛图方向的动态变色功能、针对亚盘、伦敦及纽约交易时段的智能跟踪系统，以及一套经过高度优化的、确保图表在切换周期时绝无残留垃圾对象的图形渲染架构。凭借这些卓越的技术特性，Confluence Timer Core 能够帮助交易者在瞬息万变的市场中始终保持与时间维度的完美同步。
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