Professional Risk Manager

🔥 RISK MANAGER PRO v4.5 - ПЕРЕСТАНЬ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ 🔥

90% трейдеров сливают не из-за стратегии. Они сливают из-за отсутствия риск-менеджмента. Этот продукт решает проблему.

Это НЕ очередная панель. Это система автоматической дисциплины, которую используют трейдеры FTMO, The5ers и FundedNext, чтобы сохранить свои проп-аккаунты.

Другие советники обещают вам заработать. А этот не дает вам потерять. И именно это делает вас прибыльным.

ТЕБЕ ЭТО ЗНАКОМО?

❌ Тильт и отыгрывание после убытка, и слив всего депозита за 10 минут.
❌ Смотришь, как прибыльная сделка становится убыточной, потому что не закрыл вовремя.
❌ Вручную считаешь лот, стоп-лосс и тейк-профит, пока цена уже улетела.
❌ Не понимаешь, сколько ты реально потерял или заработал за сегодня.

Если ты узнал себя - эта панель для тебя.

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ ДЛЯ ТЕБЯ? РЕАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. АВТОМАТИЧЕСКИ СПАСАЕТ ТВОЙ СЧЕТ - ДНЕВНОЙ ЛИМИТ УБЫТКА
Ты сам ставишь максимальный убыток на день. Например: $450. Как только твой закрытый убыток + плавающий убыток достигает -$450, советник делает: ЗАКРЫВАЕТ ВСЁ, удаляет все отложки и БЛОКИРУЕТ ТОРГОВЛЮ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ. На весь экран появляется предупреждение. Защищает тебя от тебя самого. Твой самый ценный актив - это не деньги, а твое терпение.

2. ФИКСИРУЕТ ТВОЮ ПРИБЫЛЬ - ДНЕВНЫЕ ЦЕЛИ ПО ПРИБЫЛИ
Эксклюзивная вторая панель с 2-мя целями:

  • МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Твоя ежедневная мотивация. Визуальная полоса прогресса. Например: $170. При достижении получаешь ✔️ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА.
  • МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Твоя кнопка "на сегодня хватит". При достижении +$240, советник АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАЕТ ВСЁ. Сохраняет твою прибыль от твоей же жадности. Обязательно для проп-фирм.

3. ТОРГУЙ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ ВСЕХ

  • ОГРОМНЫЕ кнопки BUY / SELL с горячими клавишами: Стрелка ВВЕРХ = BUY, Стрелка ВНИЗ = SELL, ПРОБЕЛ = ЗАКРЫТЬ ВСЁ.
  • 3 БЫСТРЫХ ПРЕСЕТА : Для скальперов. Настрой Пресет 1 = 0.10 лот / 5 пипсов SL / 10 пипсов TP и входи в 1 клик или по клавише.[1][2][3]
  • Умное частичное закрытие: Кнопки 25% - 50% - 75% с клавишами. Фиксируй часть прибыли, не выходя из сделки полностью.[A][S][D]

4. ПОЛНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - ТАКОГО НЕТ НИ У КОГО

  • Перетаскиваемые линии TP1, TP2, TP3 на графике. Тяни их мышкой и мгновенно видишь, сколько денег ты заработаешь в $.
  • БОКС РИСК / ПРИБЫЛЬ: Рисует на графике зону Риска КРАСНЫМ и зону Прибыли ЗЕЛЕНЫМ. Ты видишь точный риск еще до входа.
  • Дашборд в реальном времени: Живой спред, текущая цена входа с кнопкой КОПИРОВАНИЯ В 1 КЛИК, последняя сделка, плавающий P&L.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ЛЕГКИЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ
Дизайн DARK TERMINAL v4.5 - стильный, быстрый, не тормозит, можно перетаскивать и сворачивать. И главное: ПЕРЕВЕДЕН НА 10 ЯЗЫКОВ: Русский, Английский, Испанский, Китайский Мандарин, Португальский, Японский, Арабский, Немецкий, Французский и Хинди.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

Челленджей проп-фирм FTMO, The5ers, FundedNext, трейдеров Золота XAUUSD, Форекс, Индексов и всех, кто хочет торговать как ПРОФИ.

Этот советник НЕ торгует сам. Никакого Мартингейла, никакой Сетки. 100% безопасен и разрешен в проп-фирмах.

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ - ОБЪЯСНЕНЫ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ

===== LANGUAGE / ЯЗЫК =====

  • Inp_Language: Выбери язык всей панели. По умолчанию: Spanish. Доступно 10 языков, включая Русский.

===== DAILY LOSS LIMIT - ТВОЙ СПАСАТЕЛЬ =====

  • Inp_MaxDailyLoss = 450.0: Сколько ты можешь потерять за день в $? Когда достигнешь -$450 с учетом закрытых + открытых сделок, советник все закроет и заблокирует тебя. Рекомендуется: 2-3% от депозита.

===== PARTIAL TAKE PROFITS (pips) - ТВОИ УМНЫЕ ВЫХОДЫ =====
Это твои 3 цели по прибыли. Советник рисует 3 линии на графике.

  • Inp_TP1_Pips = 5.0: Первая цель, чтобы быстро зафиксировать. Напр: 5 пипсов.
  • Inp_TP2_Pips = 15.0: Вторая цель, середина движения.
  • Inp_TP3_Pips = 20.0: Третья цель, дай прибыли расти.

===== QUICK ACCESS - PRESET 1 / 2 / 3 - ТВОЕ БЫСТРОЕ ОРУЖИЕ =====
Настрой 3 разных типа входа, чтобы использовать в 1 клик.

  • Inp_Preset1_Lots = 0.10: Размер лота для Пресета 1.
  • Inp_Preset1_SL = 0.0: Стоп-лосс в пипсах для Пресета 1. Если 0, используется текущий SL с панели.
  • Inp_Preset1_TP = 0.0: Тейк-профит в пипсах для Пресета 1.
  • (То же самое для Пресета 2 с 0.20 лотом и Пресета 3 с 0.30 лотом - идеально иметь маленький, средний и агрессивный вход наготове)

===== RISK / REWARD BOX - ВИДЬ СВОЙ РИСК =====

  • Inp_RRBox_Show = true: Хочешь видеть цветной бокс риска/прибыли на графике? true = да.
  • Inp_RRBox_Opacity = 30: Насколько прозрачный бокс. 0 = невидимый, 100 = сплошной. 30 - идеально.
  • Inp_RRBox_ExtraBars = 6: На сколько свечей вперед продлевается бокс, чтобы его было хорошо видно.

===== DAILY PROFIT GOALS - ЗАФИКСИРУЙ СВОЮ ЗАРПЛАТУ =====

  • Inp_GoalPanel_Enable = true: Включить или выключить вторую панель целей по прибыли.
  • Inp_MinDailyProfit = 170.0: Твоя минимальная цель на день. Панель показывает прогресс. Чистая мотивация!
  • Inp_MaxDailyProfit = 240.0: ТВОЯ ФИНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ. При достижении +$240, советник АВТОМАТИЧЕСКИ закрывает ВСЁ. Ты уходишь с рынка с прибылью. Это функция, которая спасает проп-аккаунты.

Хватит терять деньги из-за отсутствия дисциплины. Купи RISK MANAGER PRO сегодня и впервые торгуй спокойно.

P.S: Каждый день, когда ты торгуешь без дневного лимита убытка, ты в одном плохом дне от слива счета. Ты действительно хочешь так рисковать?


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5 (1)
Утилиты
ВРЕМЕННАЯ СКИДКА  -40% ! Всего  $470 вместо $790!  Максимальный реальный дисконт! ТОЛЬКО ДО 22.08 Суть: используя юзер-интерфейс вы настраиваете параметры, которым должен соответствовать график до входа в позицию(позиции), настраиваете какие входные модели использовать, настраиваете правила по которым надо завершать торговлю и планирование. А всю рутину по наблюдению за графиком и исполнению Lazy Trader берет на себя. полное описание  :: 3 ключевых видео [1] -> [2] -> [3]  :: [ ДЕМО-ВЕРСИЯ ] Чт
Telegram to mt5 pro
Janet Abu Khalil
4 (4)
Утилиты
Telegram to MT5 Pro — Расширенный копировщик сигналов Telegram с Auto-Fix, Multi-TP, управлением риском и полным управлением сделками Telegram to MT5 Pro — профессиональный копировщик сигналов Telegram Telegram to MT5 Pro автоматически копирует торговые сигналы из Telegram прямо в ваш аккаунт MetaTrader 5 в реальном времени с полным контролем риска, исполнения и управления сделками. Система состоит из двух компонентов: • Expert Advisor (EA), работающий внутри MetaTrader 5 • Desktop bridge прило
Custom Alerts AIO MT5
Daniel Stein
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Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Prop Firm Os
Gayathiri Gopalakrishnan
5 (1)
Утилиты
PROP FIRM OS Structured Trading Assistant for MetaTrader 5 PROP FIRM OS is a structured trading assistant designed for MetaTrader 5 users who prefer rule-based market analysis and organized trading workflows. The Expert Advisor combines market analysis tools, scanner functions, dashboard monitoring, alerts, risk-control settings, and trade management features inside one system. PROP FIRM OS is designed to help traders follow selected rules, filters, and monitoring conditions during trading activ
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
5 (2)
Утилиты
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
Bots Builder Pro MT5
Andrey Barinov
4.17 (6)
Утилиты
Это визуальный конструктор стратегий. Единственный в своем роде. Превратите свои торговые стратегии и идеи в советники, не написав ни одной строчки кода. Создавайте файлы исходного кода mql в несколько кликов и получайте полнофункциональных советников, готовых к реальной работе, тестеру стратегий и облачной оптимизации. Вариантов для тех, кто не имеет навыков программирования и не может создавать свои торговые решения на языке MQL, очень мало. Теперь с помощью Bots Builder Pro каждый может созд
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
Утилиты
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
RiskGuard Management
MONTORIO MICHELE
5 (22)
Утилиты
ВНИМАНИЕ : Чтобы получить бесплатную пробную версию, посетите мой сайт.  Руководство Руководство пользователя RiskGuard Management — ваш главный союзник для безкомпромиссной торговли. Lot Calculator — Автоматический расчет лота. Quantum — Автоматический риск для максимизации прибыли и снижения просадок. Automatic Journal — Включён и доступен для бесплатного скачивания на моем сайте. Automatic Screenshot — Два скриншота: при открытии и при закрытии сделки. Partial Profit — Умное частичное закры
Trade Analyzer Pro
Ian Nganga Comba
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Forex Analyzer Pro Панель аналитики торгового счета MT5 Forex Analyzer Pro — это веб-платформа для аналитики торговли, разработанная для пользователей MetaTrader 5. Forex Analyzer Pro синхронизирует активность счета из MetaTrader 5 и организует торговую информацию в инструменты аналитики, отчетности, мониторинга и ведения журнала через структурированную панель управления. Платформа позволяет пользователям получать доступ к своей торговой панели через поддерживаемые веб-браузеры на настольных ком
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
1 (1)
Утилиты
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Volume Bubbles Order Flow Footprint
Abdul Jalil
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VOLUME BUBBLES ORDERFLOW FOOTPRINT PROFESSIONAL Expert Advisor for MetaTrader 5 Complete Feature Documentation Introduction: Volume Bubbles OrderFlow Footprint Professional is an advanced order flow visualization tool designed for the MetaTrader 5 platform. It provides institutional-grade market analysis through real-time volume bubbles visualization, volume profiling, and sophisticated order flow analysis. This Expert Advisor transforms raw market data into actionable trading intelligence, hel
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
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# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Royal Copier
Janet Abu Khalil
5 (1)
Утилиты
Royal Copier — Профессиональный копировщик сделок для MT5 Royal Copier — это профессиональный локальный копировщик сделок в реальном времени для MetaTrader 5. Теперь он объединяет обе функции в одном MT5 Expert Advisor. В параметрах вы просто выбираете, будет ли EA работать в режиме Master или в режиме Client . Это означает, что один и тот же EA можно использовать как на исходном счёте, так и на принимающем счёте, при этом сохраняя исходное поведение копировщика. Royal Copier поддерживает копиро
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
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