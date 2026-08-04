Professional Risk Manager

🔥 RISK MANAGER PRO v4.5 - ПЕРЕСТАНЬ СЛИВАТЬ ДЕПОЗИТЫ 🔥

90% трейдеров сливают не из-за стратегии. Они сливают из-за отсутствия риск-менеджмента. Этот продукт решает проблему.

Это НЕ очередная панель. Это система автоматической дисциплины, которую используют трейдеры FTMO, The5ers и FundedNext, чтобы сохранить свои проп-аккаунты.

Другие советники обещают вам заработать. А этот не дает вам потерять. И именно это делает вас прибыльным.

ТЕБЕ ЭТО ЗНАКОМО?

❌ Тильт и отыгрывание после убытка, и слив всего депозита за 10 минут.

❌ Смотришь, как прибыльная сделка становится убыточной, потому что не закрыл вовремя.

❌ Вручную считаешь лот, стоп-лосс и тейк-профит, пока цена уже улетела.

❌ Не понимаешь, сколько ты реально потерял или заработал за сегодня.

Если ты узнал себя - эта панель для тебя.

ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ ДЛЯ ТЕБЯ? РЕАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

1. АВТОМАТИЧЕСКИ СПАСАЕТ ТВОЙ СЧЕТ - ДНЕВНОЙ ЛИМИТ УБЫТКА

Ты сам ставишь максимальный убыток на день. Например: $450. Как только твой закрытый убыток + плавающий убыток достигает -$450, советник делает: ЗАКРЫВАЕТ ВСЁ, удаляет все отложки и БЛОКИРУЕТ ТОРГОВЛЮ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ДНЯ. На весь экран появляется предупреждение. Защищает тебя от тебя самого. Твой самый ценный актив - это не деньги, а твое терпение.

2. ФИКСИРУЕТ ТВОЮ ПРИБЫЛЬ - ДНЕВНЫЕ ЦЕЛИ ПО ПРИБЫЛИ

Эксклюзивная вторая панель с 2-мя целями:

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Твоя ежедневная мотивация. Визуальная полоса прогресса. Например: $170. При достижении получаешь ✔️ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА.

Твоя ежедневная мотивация. Визуальная полоса прогресса. Например: $170. При достижении получаешь ✔️ ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. МАКСИМАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ: Твоя кнопка "на сегодня хватит". При достижении +$240, советник АВТОМАТИЧЕСКИ ЗАКРЫВАЕТ ВСЁ. Сохраняет твою прибыль от твоей же жадности. Обязательно для проп-фирм.

3. ТОРГУЙ В 3 РАЗА БЫСТРЕЕ ВСЕХ

ОГРОМНЫЕ кнопки BUY / SELL с горячими клавишами: Стрелка ВВЕРХ = BUY, Стрелка ВНИЗ = SELL, ПРОБЕЛ = ЗАКРЫТЬ ВСЁ.

с горячими клавишами: Стрелка ВВЕРХ = BUY, Стрелка ВНИЗ = SELL, ПРОБЕЛ = ЗАКРЫТЬ ВСЁ. 3 БЫСТРЫХ ПРЕСЕТА : Для скальперов. Настрой Пресет 1 = 0.10 лот / 5 пипсов SL / 10 пипсов TP и входи в 1 клик или по клавише.[1][2][3]

Для скальперов. Настрой Пресет 1 = 0.10 лот / 5 пипсов SL / 10 пипсов TP и входи в 1 клик или по клавише.[1][2][3] Умное частичное закрытие: Кнопки 25% - 50% - 75% с клавишами. Фиксируй часть прибыли, не выходя из сделки полностью.[A][S][D]

4. ПОЛНЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - ТАКОГО НЕТ НИ У КОГО

Перетаскиваемые линии TP1, TP2, TP3 на графике. Тяни их мышкой и мгновенно видишь, сколько денег ты заработаешь в $.

Тяни их мышкой и мгновенно видишь, сколько денег ты заработаешь в $. БОКС РИСК / ПРИБЫЛЬ: Рисует на графике зону Риска КРАСНЫМ и зону Прибыли ЗЕЛЕНЫМ. Ты видишь точный риск еще до входа.

Рисует на графике зону Риска КРАСНЫМ и зону Прибыли ЗЕЛЕНЫМ. Ты видишь точный риск еще до входа. Дашборд в реальном времени: Живой спред, текущая цена входа с кнопкой КОПИРОВАНИЯ В 1 КЛИК, последняя сделка, плавающий P&L.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ЛЕГКИЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ

Дизайн DARK TERMINAL v4.5 - стильный, быстрый, не тормозит, можно перетаскивать и сворачивать. И главное: ПЕРЕВЕДЕН НА 10 ЯЗЫКОВ: Русский, Английский, Испанский, Китайский Мандарин, Португальский, Японский, Арабский, Немецкий, Французский и Хинди.

ИДЕАЛЬНО ДЛЯ:

Челленджей проп-фирм FTMO, The5ers, FundedNext, трейдеров Золота XAUUSD, Форекс, Индексов и всех, кто хочет торговать как ПРОФИ.

Этот советник НЕ торгует сам. Никакого Мартингейла, никакой Сетки. 100% безопасен и разрешен в проп-фирмах.

⚙️ ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ - ОБЪЯСНЕНЫ ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ

===== LANGUAGE / ЯЗЫК =====

Inp_Language: Выбери язык всей панели. По умолчанию: Spanish. Доступно 10 языков, включая Русский.

===== DAILY LOSS LIMIT - ТВОЙ СПАСАТЕЛЬ =====

Inp_MaxDailyLoss = 450.0: Сколько ты можешь потерять за день в $? Когда достигнешь -$450 с учетом закрытых + открытых сделок, советник все закроет и заблокирует тебя. Рекомендуется: 2-3% от депозита.

===== PARTIAL TAKE PROFITS (pips) - ТВОИ УМНЫЕ ВЫХОДЫ =====

Это твои 3 цели по прибыли. Советник рисует 3 линии на графике.

Inp_TP1_Pips = 5.0: Первая цель, чтобы быстро зафиксировать. Напр: 5 пипсов.

Первая цель, чтобы быстро зафиксировать. Напр: 5 пипсов. Inp_TP2_Pips = 15.0: Вторая цель, середина движения.

Вторая цель, середина движения. Inp_TP3_Pips = 20.0: Третья цель, дай прибыли расти.

===== QUICK ACCESS - PRESET 1 / 2 / 3 - ТВОЕ БЫСТРОЕ ОРУЖИЕ =====

Настрой 3 разных типа входа, чтобы использовать в 1 клик.

Inp_Preset1_Lots = 0.10: Размер лота для Пресета 1.

Размер лота для Пресета 1. Inp_Preset1_SL = 0.0: Стоп-лосс в пипсах для Пресета 1. Если 0, используется текущий SL с панели.

Стоп-лосс в пипсах для Пресета 1. Если 0, используется текущий SL с панели. Inp_Preset1_TP = 0.0: Тейк-профит в пипсах для Пресета 1.

Тейк-профит в пипсах для Пресета 1. (То же самое для Пресета 2 с 0.20 лотом и Пресета 3 с 0.30 лотом - идеально иметь маленький, средний и агрессивный вход наготове)

===== RISK / REWARD BOX - ВИДЬ СВОЙ РИСК =====

Inp_RRBox_Show = true: Хочешь видеть цветной бокс риска/прибыли на графике? true = да.

Хочешь видеть цветной бокс риска/прибыли на графике? true = да. Inp_RRBox_Opacity = 30: Насколько прозрачный бокс. 0 = невидимый, 100 = сплошной. 30 - идеально.

Насколько прозрачный бокс. 0 = невидимый, 100 = сплошной. 30 - идеально. Inp_RRBox_ExtraBars = 6: На сколько свечей вперед продлевается бокс, чтобы его было хорошо видно.

===== DAILY PROFIT GOALS - ЗАФИКСИРУЙ СВОЮ ЗАРПЛАТУ =====

Inp_GoalPanel_Enable = true: Включить или выключить вторую панель целей по прибыли.

Включить или выключить вторую панель целей по прибыли. Inp_MinDailyProfit = 170.0: Твоя минимальная цель на день. Панель показывает прогресс. Чистая мотивация!

Твоя минимальная цель на день. Панель показывает прогресс. Чистая мотивация! Inp_MaxDailyProfit = 240.0: ТВОЯ ФИНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ. При достижении +$240, советник АВТОМАТИЧЕСКИ закрывает ВСЁ. Ты уходишь с рынка с прибылью. Это функция, которая спасает проп-аккаунты.

Хватит терять деньги из-за отсутствия дисциплины. Купи RISK MANAGER PRO сегодня и впервые торгуй спокойно.