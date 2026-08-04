Professional Risk Manager

🔥 RISK MANAGER PRO v4.5 - 停止爆仓 🔥

90%的交易者亏损不是因为策略不行，而是因为没有风险管理。这个工具就是解决方案。

这不仅仅是一个交易面板。这是 FTMO, The5ers, FundedNext 考核选手用来保住资金账户的自动纪律系统。

别的EA向你承诺赚钱，而这个EA阻止你亏钱。 这才是让你真正实现盈利的关键。

你是否已经厌倦了这些？

❌ 亏损后报复性交易，10分钟内爆掉整个账户。

❌ 明明盈利的单子没平，最后变成亏损。

❌ 手动计算手数、止损、止盈，价格早就跑了。

❌ 根本不知道自己今天到底亏了多少、赚了多少。

如果你中了任何一条，这个面板就是为你设计的。

它能为你做什么？真正的好处

1. 自动拯救你的账户 - 每日亏损限制

你自己设定一天最多能亏多少。比如：$450。当你的已平仓亏损 + 浮动亏损达到 -$450时，EA会：全部平仓，删除所有挂单，并锁定交易直到第二天。 全屏出现警告。它保护你，不让你被自己打败。你最宝贵的资产不是钱，而是你的耐心。

2. 锁定你的利润 - 每日盈利目标

独家的第二个面板，有2个目标：

最低目标： 你的每日动力。可视化进度条。比如：$170。达到时会显示 ✔️ 已达到最低目标。

你的每日动力。可视化进度条。比如：$170。达到时会显示 ✔️ 已达到最低目标。 最高目标： 你的“今天够了”按钮。当达到 +$240时，它会自动平掉所有单。帮你守住利润，克服贪婪。过资方考核必备。

3. 比别人快3倍的交易速度

巨大的 BUY / SELL 按钮 ，支持键盘快捷键：上箭头 = 买入，下箭头 = 卖出，空格 = 全部平仓。

，支持键盘快捷键：上箭头 = 买入，下箭头 = 卖出，空格 = 全部平仓。 3个快速预设 ： 为剥头皮交易者设计。设置预设1 = 0.10手 / 5点止损 / 10点止盈，一键或一键键盘进场。[1][2][3]

为剥头皮交易者设计。设置预设1 = 0.10手 / 5点止损 / 10点止盈，一键或一键键盘进场。[1][2][3] 智能部分平仓： 25% - 50% - 75% 按钮，带快捷键。不用完全离场就能锁定部分利润。[A][S][D]

4. 其他面板没有的完全可视化控制

图表上可拖动的 TP1, TP2, TP3 止盈线。 用鼠标拖动，立刻就能看到你能赚多少钱，以 $ 显示。

用鼠标拖动，立刻就能看到你能赚多少钱，以 $ 显示。 风险/回报盒子： 在图表上直接用红色画出你的风险区，用绿色画出你的回报区。进场前就清楚知道自己冒多大风险。

在图表上直接用红色画出你的风险区，用绿色画出你的回报区。进场前就清楚知道自己冒多大风险。 实时仪表盘： 实时点差、当前入场价带有一键复制按钮、最后一笔交易盈亏、当天浮动盈亏。

5. 专业、轻量、真正的全球化

DARK TERMINAL v4.5 设计 - 酷炫、快速、不卡顿，可拖动、可最小化。最重要的是：已翻译成10种语言： 中文普通话、英语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、日语、阿拉伯语、德语、法语和印地语。

适合谁用：

资方考核 FTMO, The5ers, FundedNext，黄金 XAUUSD 交易者，外汇、指数，以及所有想像职业选手一样交易的人。

本EA不自动交易。没有马丁，没有网格。100%安全，资方公司允许使用。

⚙️ 输入参数 - 用最简单的话解释

===== LANGUAGE / 语言 =====

Inp_Language: 选择整个面板的语言。默认：Spanish西班牙语。包含中文在内的10种语言可选。

===== DAILY LOSS LIMIT - 你的救命符 =====

Inp_MaxDailyLoss = 450.0: 你一天最多能亏多少钱，单位是$？当达到 -$450时（包括已平仓+浮动），EA会全部平仓并锁定你。建议：账户的2-3%。

===== PARTIAL TAKE PROFITS (pips) - 你的智能离场 =====

这是你的3个盈利目标。EA会在图表上画3条线。

Inp_TP1_Pips = 5.0: 第一个目标，快速落袋为安。比如：5个点。

第一个目标，快速落袋为安。比如：5个点。 Inp_TP2_Pips = 15.0: 第二个目标，行情中段。

第二个目标，行情中段。 Inp_TP3_Pips = 20.0: 第三个目标，让利润奔跑。

===== QUICK ACCESS - PRESET 1 / 2 / 3 - 你的快速武器库 =====

设置3种不同的进场方式，一键使用。

Inp_Preset1_Lots = 0.10: 预设1的手数大小。

预设1的手数大小。 Inp_Preset1_SL = 0.0: 预设1的止损，单位点数。如果是0，就使用面板上当前的止损。

预设1的止损，单位点数。如果是0，就使用面板上当前的止损。 Inp_Preset1_TP = 0.0: 预设1的止盈，单位点数。

预设1的止盈，单位点数。 （预设2是0.20手，预设3是0.30手也是同样的道理 - 非常适合准备好小、中、大三种仓位随时出击）

===== RISK / REWARD BOX - 看见你的风险 =====

Inp_RRBox_Show = true: 是否想在图表上看到彩色的风险/回报盒子？true = 是。

是否想在图表上看到彩色的风险/回报盒子？true = 是。 Inp_RRBox_Opacity = 30: 盒子的透明度。0 = 完全透明，100 = 实心。30是最完美的。

盒子的透明度。0 = 完全透明，100 = 实心。30是最完美的。 Inp_RRBox_ExtraBars = 6: 盒子向未来延伸多少根K线，这样你看得更清楚。

===== DAILY PROFIT GOALS - 锁定你的工资 =====

Inp_GoalPanel_Enable = true: 是否开启第二个盈利目标面板。

是否开启第二个盈利目标面板。 Inp_MinDailyProfit = 170.0: 你一天的最低目标。面板会显示进度。满满的动力！

你一天的最低目标。面板会显示进度。满满的动力！ Inp_MaxDailyProfit = 240.0: 你的最终目标。当达到 +$240时，EA会自动平掉所有单。你带着利润离开市场。这就是拯救资方账户的功能。

不要再因为缺乏纪律而亏钱了。今天就购买 RISK MANAGER PRO，第一次实现安心交易。