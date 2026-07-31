Titan AI Volume Profile Pro

TITAN AI Volume Profile PRO (MT5) — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней.

Основные возможности:
- Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней.
- Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC).
- Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя.
- Встроенный Экономический Календарь с алертами и автоматической синхронизацией по GMT.
- Аналитический движок сигналов и мультитаймфреймовый фильтр тренда (M30 / H1).
- Детектор свечных паттернов Price Action (Молот, Падающая Звезда, Бычье/Медвежье Поглощение).
- Настраиваемый интерактивный HUD-интерфейс с поддержкой перетаскивания мышью.

Входные параметры:
- Бары Для Анализа: глубокая настраиваемая история для точного расчета.
- Шаги Цены и Ширина: гибкая настройка детализации гистограммы и ширины баров.
- Процент Зоны Стоимости: классический 70% расчет Value Area.
- Цветовые темы: полная кастомизация оформления, панелей, шрифтов и LED-индикаторов.

Программа полностью оптимизирована для работы на Форекс, Акциях, Индексах, Криптовалютах и Металлах.
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ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
PZ Lopez Trend MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Currency Strength Wizard   — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.53 (15)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
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Titan AI Volume Profile Pro MT4
Artur Martirosian
Индикаторы
TITAN AI Volume Profile PRO MT4 — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней в MetaTrader 4. Основные возможности: - Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней. - Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC). - Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя. - В
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