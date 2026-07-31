Titan AI Volume Profile Pro
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Активации: 5
TITAN AI Volume Profile PRO (MT5) — это профессиональный технический индикатор для глубинного анализа рынка, распределения гистограммы объема и графической визуализации ключевых уровней.
Основные возможности:
- Динамический расчет Профиля Объема на основе тиковой истории и ценовых уровней.
- Автоматическое определение Зоны Стоимости (VAH, VAL) и Уровня Максимального Объема (POC).
- Выделение узлов высокого (HVN) и низкого (LVN) объема для точного поиска точек отскока и пробоя.
- Встроенный Экономический Календарь с алертами и автоматической синхронизацией по GMT.
- Аналитический движок сигналов и мультитаймфреймовый фильтр тренда (M30 / H1).
- Детектор свечных паттернов Price Action (Молот, Падающая Звезда, Бычье/Медвежье Поглощение).
- Настраиваемый интерактивный HUD-интерфейс с поддержкой перетаскивания мышью.
Входные параметры:
- Бары Для Анализа: глубокая настраиваемая история для точного расчета.
- Шаги Цены и Ширина: гибкая настройка детализации гистограммы и ширины баров.
- Процент Зоны Стоимости: классический 70% расчет Value Area.
- Цветовые темы: полная кастомизация оформления, панелей, шрифтов и LED-индикаторов.
Программа полностью оптимизирована для работы на Форекс, Акциях, Индексах, Криптовалютах и Металлах.